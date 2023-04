Des informations autour de la Pixel Tablet révèlent l’inclusion de la station d’accueil dans la boîte

Google a déclaré avoir quitté le secteur des tablettes il y a plusieurs années. Les iPad d’Apple dominent largement le marché et, bien que Samsung soit loin derrière, le géant sud-coréen n’a cessé d’accroître sa part de marché. Cependant, elle nous a tous surpris lors de la conférence Google I/O 2022 en annonçant qu’elle revenait sur le devant de la scène avec une nouvelle tablette Android de marque Pixel. Plus tard, nous avons appris que la Pixel Tablet ferait office d’écran connecté lorsqu’elle serait connectée à un dock.

Aujourd’hui, nous avons découvert une tonne d’informations supplémentaires sur la nouvelle Pixel Tablet, comme le rapporte 9to5Google. Nous avons notamment appris que la station d’accueil sera livrée dans la boîte avec la tablette. C’était l’une des plus grandes questions que nous nous posions à propos de l’appareil.

Bien sûr, la tablette et le dock étant livrés ensemble, cela pourrait signifier que le prix de la paire serait un peu plus élevé que ce à quoi nous nous attendions. Jusqu’à présent, les spécifications, le design et les capacités supposées de la Pixel Tablet la décrivent comme étant plutôt bon marché. Mais si l’on ajoute la station d’accueil à l’ensemble, le prix pourrait s’avérer assez élevé.

En dehors des informations sur la station d’accueil de la Google Pixel Tablet, nous avons également vu quelques fuites de spécifications. Comme prévu, c’est le Tensor G2 qui alimentera la tablette, et ce SoC pourrait être associé à 8 Go de RAM, si l’on en croit cette nouvelle fuite. Sans surprise, Android 13 devrait être installé dans la boîte. Ce combo devrait créer de belles performances, car c’est à peu près ce que nous voyons dans le Pixel 7.

L’autre information que 9to5Google dit être confirmée est la fuite du bouton de confidentialité. Théoriquement, cet interrupteur physique pourrait désactiver le microphone et la caméra à chaque fois que l’utilisateur recherche un peu d’intimité.

Quatre coloris au lancement ?

Enfin, la Pixel Tablet et la station d’accueil pourraient être disponibles en quatre coloris. Tout d’abord, il y a un modèle beige avec un cadre blanc. Il y aura également un modèle vert avec un cadre noir. Ces deux coloris ont été montrés par Google, ils sont donc pratiquement garantis. La rumeur d’aujourd’hui suggère qu’il pourrait y avoir deux autres options, bien que nous ne sachions pas ce qu’elles seront. On peut supposer que l’une d’entre elles serait un gris neutre/noir, mais la quatrième pourrait être à peu près n’importe quoi. L’appareil aura un châssis en aluminium et une finition nanocéramique qui devrait lui donner un toucher texturé et un aspect mat.

Nous nous attendons à ce que Google lance la Pixel Tablet lors de la conférence Google I/O le 10 mai. Cependant, il est peu probable que vous puissiez acheter l’appareil de sitôt. Il semblerait qu’une date de disponibilité en juin soit plus probable.