Amazon dévoile le prix du dock de charge de la Pixel Tablet de Google

Nous avons précédemment entendu dire que les nouvelles Pixel Tablet incluraient le dock gratuitement, mais le listing d’Amazon pourrait contredire cette information. Il est possible que la Pixel Tablet soit livrée avec une station d’accueil et que la liste d’Amazon soit simplement destinée à ceux qui recherchent des stations d’accueil supplémentaires ou qui ont besoin de modèles de remplacements, mais cela pourrait être un signe que les propriétaires de la Pixel Tablet devront payer encore plus s’ils veulent tirer le meilleur parti de l’expérience de la tablette.

Il y a eu beaucoup de spéculations concernant la station d’accueil qui a été présentée dans les vidéos d’annonce de la Pixel Tablet, d’autant plus que Google n’a pas dit grand-chose à ce sujet lors de la révélation. La station d’accueil elle-même est censée servir de chargeur sans fil, sur lequel la Pixel Tablet s’accrocherait horizontalement et verticalement, ce qui en ferait pratiquement un écran de maison connectée. Il améliorera également le son de la tablette, puisqu’il est équipé d’un haut-parleur.

La tablette Pixel Tablet est l’un des nouveaux matériels les plus attendus de Google. Mais selon la rumeur, pour que les utilisateurs puissent tirer le meilleur parti de la tablette, ils devront dépenser un peu plus d’argent.