Vous pourrez profiter de Netflix en 1080p dans la formule avec publicité !

Gardant à l’esprit l’expérience et les commentaires des utilisateurs, Netflix va finalement mettre à jour son plan « Essentiel avec publicité » en 1080p . Le plus beau, c’est que vous n’aurez rien à payer de plus pour cela !

L’offre avec publicité de Netflix fonctionne comme le plan avec publicité de n’importe quelle autre plateforme de streaming. Vous avez accès à la majeure partie de sa bibliothèque de contenus tout en étant confronté à des publicités occasionnelles. Cependant, les utilisateurs n’étaient pas satisfaits des restrictions imposées à la qualité du streaming vidéo. Pour justifier le prix de 5,99 euros par mois, Netflix a limité la qualité de ses vidéos à un niveau inférieur à 720 p, tout en excluant certaines fonctionnalités clés de la plateforme. Cela n’a pas plu à la plupart des utilisateurs. D’autant plus que d’autres plateformes de streaming vidéo comme Apple TV+ et Disney+ prennent en charge la résolution 4K par défaut.