Netflix met enfin fin à son service de DVD par correspondance

Netflix a annoncé dans sa lettre de résultats du premier trimestre — et dans une note adressée à tout le monde — qu’elle cessera d’expédier des DVD le 29 septembre 2023. Il s’agit d’un événement majeur, car Netflix dispose depuis longtemps d’un service de DVD, qui lui a permis de devenir le leader mondial du divertissement en streaming.

« Après 25 ans d’existence, nous avons décidé de fermer DVD.com dans le courant de l’année », a écrit Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, dans sa lettre aux actionnaires. « Notre objectif a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres, mais comme le marché du DVD continue de se contracter, cela va devenir de plus en plus difficile. Nous voulons donc partir en beauté, et nous expédierons nos derniers DVD le 29 septembre 2023 ».

Netflix serait né d’une rencontre fortuite en covoiturage entre les cofondateurs Reed Hastings et Marc Randolph. C’est en 1998 que le site Web autonome a vu le jour, permettant aux utilisateurs de se connecter, de louer un DVD et de se le faire livrer à domicile à un prix fixe.

Netflix, bien sûr, a commencé comme société de location de DVD. Vous payiez un abonnement mensuel et receviez un DVD (ou deux ou trois) par la poste, accompagné d’une étiquette de retour. Vous regardiez le film autant que vous le vouliez, puis vous le renvoyiez et vous preniez le film suivant dans votre file d’attente. C’était une idée phénoménale à une époque où les DVD individuels coûtaient autant (ou plus) qu’un abonnement à Netflix, et cela a permis à d’innombrables films et séries d’être disponibles en dehors des rediffusions du câble.

Si Netflix a inauguré l’ère du streaming, il ne s’est jamais vraiment débarrassé de ses plans de livraison de DVD et de disques Blu-ray. Il était toujours possible d’obtenir un seul disque à la fois pour 10 dollars par mois, deux pour 15 dollars par mois, ou trois en une seule fois pour 20 dollars par mois. Si cela peut sembler un peu fou en 2023, c’est aussi parfaitement raisonnable pour ceux qui n’ont pas de connexion à haut débit (et ils sont encore bien plus nombreux qu’on ne le pense), ainsi que pour ceux qui souhaitent simplement bénéficier de la meilleure qualité souvent disponible sur les disques Blu-ray.

Un succès fulgurant

« Dès le début », poursuit la lettre aux actionnaires, « nos membres ont aimé le choix et le contrôle qu’offrait le divertissement direct au consommateur, notamment la variété et la qualité de nos titres et la possibilité de regarder des séries entières en boucle ». Le DVD a ouvert la voie à la diffusion en continu, garantissant que ce que nous avons commencé se poursuivra longtemps dans le futur.

Netflix a accompagné cette triste nouvelle de quelques statistiques. Le premier DVD expédié a été Beetlejuice, le 10 mars 1998. Depuis, Netflix a expédié plus de 5,2 milliards de DVD à quelque 40 millions d’abonnés uniques. Le DVD le plus populaire est The Blind Side.

Par ailleurs, Netflix a annoncé que l’entreprise comptait désormais 232,5 millions d’abonnés payants dans le monde, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à l’année précédente. Après des succès fulgurants comme « House of Cards », Netflix s’est tourné vers la programmation originale et a changé à jamais le cours de la télévision.