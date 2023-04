Netflix retarde la mise en place d’un système de partage de mots de passe

by

Dans ses résultats publiés mardi, Netflix a annoncé qu’il avait reporté le lancement à grande échelle de sa mesure de répression du partage de mots de passe à une date antérieure à juillet de cette année. Le calendrier a été modifié, passant de la fin du premier trimestre au deuxième trimestre.

Au début de l’année, la plateforme de streaming a commencé à expérimenter cette mise à jour en tant qu’option supplémentaire à 3 dollars au Chili, au Costa Rica et au Pérou. L’année dernière, il a été signalé que le partage de mot de passe serait terminé au début de 2023.

Rapport sur les résultats de Netflix pour le premier trimestre 2023 : abonnés, revenus et prévisions

Netflix a gagné 1,75 million de nouveaux abonnés nets au 1er trimestre, soit une croissance de 4,9 % en glissement annuel. Le nombre total d’abonnés du géant du streaming dans le monde s’élève désormais à 232,5 millions. Le nombre d’abonnés payants a augmenté de 1,5 million dans la région Asie-Pacifique, de 640 000 en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et de 100 000 aux États-Unis et au Canada. En revanche, le nombre d’abonnés a baissé de 450 000 en Amérique latine.

Au cours du premier trimestre, l’option d’abonnement à la publicité de Netflix a été mise à la disposition des abonnés pour le premier trimestre complet. Le chiffre d’affaires de Netflix pour le trimestre s’est élevé à 8,2 milliards de dollars, en hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente, et il a dépassé les attentes en matière de bénéfices avec un BPA dilué de 2,88 dollars sur un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible de Netflix s’est élevé à 2,1 milliards de dollars, et son résultat d’exploitation à 1,7 milliard de dollars, avec une marge d’exploitation de 21 %.

Le chiffre d’affaires de Netflix aux États-Unis et au Canada a augmenté de 8 %. Le chiffre d’affaires de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique a baissé de 2 %, tandis que celui de l’Amérique latine a augmenté de 7 % et celui de l’Asie-Pacifique de 2 %. En ce qui concerne le deuxième trimestre 23, Netflix prévoit un chiffre d’affaires de 8,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % d’une année sur l’autre. La société est convaincue qu’elle atteindra ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’année 2023.

En outre, la société a déplacé le déploiement à grande échelle du partage rémunéré du premier au deuxième trimestre afin de l’améliorer pour les membres. Cela transférera certaines augmentations de membres et de revenus du deuxième au troisième trimestre, mais elle pense que cela servira à la fois ses membres et son entreprise.

Netflix va étendre son plan de partage payant de mots de passe au 2e trimestre 2023

Netflix a annoncé qu’elle déploierait son plan de partage de mot de passe payant au deuxième trimestre 2023 aux États-Unis et dans la plupart des autres pays où le service de streaming est disponible. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Netflix pour convertir les adeptes du partage de mot de passe en abonnés payants. Netflix commencera également à bloquer les appareils après un certain temps s’ils tentent d’accéder à un compte Netflix sans paiement approprié.

La société a déjà lancé des tests de partage payant dans quatre pays et a obtenu des résultats positifs. Le prix du programme variera en fonction du marché. Netflix estime que plus de 100 millions de foyers non payants dans le monde violent ses règles en partageant leurs mots de passe. Le nombre de membres payants de la société ne comprend pas les « membres supplémentaires ».

Netflix ferme DVD.com après 25 ans d’existence

Netflix a annoncé qu’elle fermerait DVD.com, son service de location de DVD, dans le courant de l’année. La société a déclaré que son objectif a toujours été d’offrir le meilleur service à ses membres, mais comme le marché du DVD continue de décliner, il sera de plus en plus difficile d’y parvenir.

Les derniers DVD seront expédiés le 29 septembre 2023. Netflix a reconnu que le DVD a ouvert la voie à la diffusion en continu, ce qui lui a permis d’offrir une expérience de divertissement directe au consommateur que les membres apprécient.

À l’occasion de cette annonce, Netflix a déclaré dans son rapport :