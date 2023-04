Le prix, la date de lancement et les principales caractéristiques du Google Pixel Fold dévoilés

La concurrence a du bon, surtout dans le domaine des smartphones pliables, où les clients implorent quotidiennement une baisse des prix. Au moins, il y a plus d’une option viable aujourd’hui, et plusieurs rumeurs fiables nous ont depuis longtemps mis sur la piste du projet de Google d’en ajouter une autre : le Pixel Fold.

Après plusieurs retards, il semblerait que nous soyons enfin proches d’une sortie. Selon un nouveau rapport de CNBC, le Pixel Fold sera annoncé en mai prochain lors de la conférence Google I/O. Depuis ses débuts, la conférence des développeurs qui se tient à San Francisco est historiquement axée sur les logiciels, mais Google y a annoncé des appareils les années précédentes. La fuite affirme que le smartphone pliable sera ensuite lancé quelques semaines plus tard, en juin.

La course aux petits prix pourrait commencer avec le lancement du Pixel Fold, même si c’est à peine. Google est censé viser un prix de vente au détail de 1 700 dollars, soit 100 dollars de moins que le Galaxy Z Fold 4. Vous pourriez être en mesure d’obtenir le OPPO Find N2 pour beaucoup moins. Le rapport suggère que le Pixel Fold aura une charnière plus forte (la plus forte, selon lui) pour vous aider à déplier le smartphone dans un format de tablette de 7,6 pouces.

L’écran extérieur aura une diagonale de 5,8 pouces, soit environ 0,4 pouce de moins que celui de Samsung. Bien que ce rapport n’ait toujours pas produit les rendus officiels dont nous salivons, les précédents concepts nous laissent avec quelques spécifications à méditer.

Les documents révèlent que l’appareil sera commercialisé comme étant résistant à l’eau et de taille de poche. Prévu pour peser 283 g, le Pixel Fold serait légèrement plus lourd que le Galaxy Z Fold 4. Mais ce poids supplémentaire s’accompagne d’une plus grande batterie permettant une autonomie de 24 heures (ou jusqu’à 72 heures en mode basse consommation). Comme on pouvait s’y attendre, Google prévoit d’équiper le Pixel Fold de sa puce interne Tensor G2. Il s’agit du même processeur qui équipe les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Jusqu’à présent, ils se sont révélés être des champions de la performance.

Focus sur la photo ?

Et bien que le rapport d’aujourd’hui n’y fasse pas allusion, le Tensor G2 pourrait également permettre certaines des mêmes astuces de caméra dont ces smartphones étaient dotés. De précédentes rumeurs ont indiqué que Google pourrait également utiliser la même résolution de 50 mégapixels, bien qu’avec les capteurs plus anciens trouvés dans la série Pixel 6. Quoi qu’il en soit, ce serait un énorme argument de vente face à un domaine qui s’efforce de fournir des optiques impressionnantes.

Si vous êtes convaincu, vous pouvez commencer à évaluer la valeur de reprise de vos smartphones actuels, car le rapport est accompagné d’une information selon laquelle Google prendra votre ancien appareil pour aider à faire du Pixel Fold un achat plus gérable en termes de prix. Et vous pourriez même obtenir une Pixel Watch gratuite à mettre à votre poignet si vous en achetez une avant la date de mise sur le marché. Nous sommes à moins d’un mois de tous les détails officiels si ce rapport tient la route.

Google présentera très certainement Android 14 à Google I/O, qui devrait mieux prendre en charge les smartphones pliables. Les premières bêtas publiques sont déjà sorties.