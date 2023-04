Le casque AR/VR d’Apple proposera des applications de sport, de jeu et de fitness

Malgré ces efforts, il reste à voir si le casque de réalité mixte d’Apple sera un succès à long terme. Les modèles de réalité mixte existants ont eu du mal à prendre de l’ampleur, et ils n’ont pas eu le genre d’applications révolutionnaires qui ont alimenté la popularité de l’iPhone. Toutefois, grâce à la marque Apple et à sa base de fans dévoués, l’entreprise espère créer une plateforme capable de remplacer à terme l’iPhone.

Le défi d’Apple consistera à faire du casque plus qu’un produit de niche et, pour ce faire, à obtenir l’adhésion des créateurs d’applications. La société travaille avec un petit nombre de développeurs pour mettre à jour leurs logiciels existants afin de les adapter à la réalité mixte, et elle prévoit que de nombreuses applications iPad de l’App Store fonctionneront sur le casque automatiquement ou avec de légères modifications.

Apple s’efforce de développer une variété de logiciels et de services pour son prochain casque, alias Reality Pro , qui combine la réalité augmentée et la réalité virtuelle , dans l’espoir de séduire des consommateurs potentiellement sceptiques avec des applications qui utilisent l’interface 3D distinctive de l’appareil, selon le rapport de Bloomberg .