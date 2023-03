La Google I/O 2023 aura lieu le 10 mai avec un événement en personne

C’est à nouveau la période de l’année. Les jours rallongent, le ciel gris de l’hiver s’estompe lentement et l’heure de la nouvelle conférence Google I/O approche. Bien qu’il soit acquis que nous ayons une nouvelle I/O chaque année, Google met toujours un peu de piment dans l’annonce de la date de la prochaine. Aujourd’hui, nous savons officiellement quand aura lieu la conférence Google I/O 2023.

La keynote d’ouverture de la conférence I/O 2023 aura lieu au Shoreline Amphitheater à Mountain View, en Californie. Dans son e-mail confirmant la date et l’heure, Google précise : « Rejoignez un public sélectionné pour découvrir les dernières innovations de Google et les solutions pour développeurs qui vous aident à travailler plus intelligemment et à améliorer votre productivité ». La keynote d’ouverture de la I/O 2023 — où la plupart des grandes nouvelles et annonces sont dévoilées — débutera à 19 heures, heure française, le 10 mai.

Excited that this year’s #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 —Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Google invite certains développeurs et médias/presse à assister à la keynote en personne, mais comme les années précédentes, tout le monde pourra regarder l’événement en ligne gratuitement sous forme de streaming en direct. En outre, si vous souhaitez assister à l’une des « plus de 100 sessions techniques à la demande », vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Web de Google I/O 2023 pour y accéder.

Bien que la conférence Google I/O soit un événement axé sur les développeurs, elle donne généralement lieu à de grandes annonces qui intéressent aussi bien les développeurs que les non-développeurs. Cette année, les plus grandes attentes concernent la technologie d’intelligence artificielle que Google est en train de développer. Attendez-vous à des informations sur Bard, la réponse de Google à ChatGPT, ainsi que sur d’autres produits permettant de générer des images, d’écrire du code pour des applications ou de tester des prototypes de produits.

En outre, l’un des principaux sujets de discussion devrait être Android 14. Google a déjà publié la première preview d’Android 14 destiné aux développeurs, et nous devrions le découvrir de plus près lors de la conférence I/O.

Des annonces matérielles ?

Google I/O 2023 devrait également être l’occasion de quelques annonces matérielles. Nous pourrions en apprendre davantage sur les appareils à venir, comme le Pixel 7a de milieu de gamme qui pourrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Pixel 7a serait équipé d’un capteur d’image Sony IMX787 de 64 mégapixels derrière la caméra principale et comprendrait une caméra ultra-large pilotée par le capteur Sony IMX712 de 13 mégapixels. Le SoC Google Tensor 2 sera sous le capot.

Nous pourrions également en savoir plus sur le Pixel Fold, la Pixel Tablet et la série Pixel 8.

Vous pouvez visiter le site Web de Google I/O 2023 dès maintenant pour vous inscrire gratuitement à l’événement.