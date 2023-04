Le Xiaomi 13 Ultra est-il le must-have pour les amateurs de photos ?

Xiaomi vient d’annoncer le Xiaomi 13 Ultra, le dernier smartphone phare de l’entreprise, lors d’un événement en Chine, comme elle l’avait promis. Il comporte non pas une, mais quatre caméras de 50 mégapixels dans son imposante bosse de caméra arrière. Le Xiaomi 13 Ultra sera disponible en Chine ce mois-ci, mais il sera ensuite commercialisé sur les marchés internationaux, selon Lei Jun, fondateur et PDG de l’entreprise.

Outre ses caméras que je mentionnerais dans la suite de l’article, le Xiaomi 13 Ultra est doté d’un écran OLED de 6,73 pouces avec une résolution 1440p, un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. Il est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, comme les Xiaomi 13 et 13 Pro, et dispose de 12 à 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de mémoire interne.

Le Xiaomi 13 Ultra est doté d’une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge la charge turbo filaire de 90 W et la charge turbo sans fil de 50 W, ainsi que la charge sans fil inversée, grâce à la puce de charge Xiaomi Surge P2 et à la puce de gestion de la batterie Xiaomi Surge G1.

L’appareil est conforme aux normes IP68 en matière de résistance à la poussière et à l’eau. Il utilise la technologie de cuir de silicone nanotechnologique de seconde génération qui est non seulement résistante aux empreintes digitales et aux taches, mais aussi antibactérienne et anti-jaunissement, a déclaré Xiaomi. Son taux d’inhibition bactérienne peut atteindre 99 %.

Le smartphone est doté de la technologie Loop Liquid Cool. Cette technologie utilise la séparation de la vapeur et du liquide et une structure de circulation unidirectionnelle qui promet une amélioration du refroidissement de 3x par rapport aux VC traditionnels. Cela garantit également une conductivité thermique équivalente, plus de trois fois supérieure à celle des VC traditionnels, et une capacité de dissipation de la chaleur supérieure à 10 W, a déclaré la société.

Caméras

Côté photo, le smartphone est équipé de quatre caméras arrière de 50 mégapixels avec 6 longueurs focales, une optique Leica et un objectif Summicron co-élaboré par Leica. Le capteur photo principal Leica de 50 mégapixels et 23 mm utilise un capteur IMX989 de 1 pouce et une nouvelle ouverture physique à deux diaphragmes qui passe de ƒ/1,9 à ƒ/4,0.

Il y a trois capteurs IMX858 de 50 mégapixels pour l’ultra-large à 12 mm, le téléobjectif 3.2x à 75 mm et le nouveau super-téléobjectif à 120 mm, ainsi que les longueurs supplémentaires de 46 mm et 240 mm grâce à l’In-Sensor-Zoom. Trois des capteurs photo sont dotés d’une ouverture supérieure à ƒ/2,0, ce qui apporte plus de lumière et une faible profondeur de champ, et permet des temps d’obturation plus courts, donc une capture plus rapide des moments naturels et immanquables, a déclaré la société.

Le smartphone prend en charge l’enregistrement et la lecture Dolby Vision de bout en bout. Il prend également en charge les photos Ultra RAW jusqu’à 14 bits, ainsi que les vidéos 8K et les logs 10 bits.

Inspiré par la méthode de prise de vue « à distance hyperfocale » couramment utilisée par les photographes de rue, le nouveau mode « Fast Shot » permet de prendre des clichés sans mise au point en définissant manuellement le point de mise au point, puis en démarrant et en capturant l’instant en seulement 0,8 seconde.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 Ultra est disponible en noir, blanc et vert olive au prix de 5 999 yuans (environ 795 euros) pour 12 Go + 256 Go, 6499 yuans (environ 860 euros) pour 16 Go + 512 Go et 7 299 yuans (environ 970 euros) pour le modèle 16 Go + 1 To. Il est disponible à la commande et sera mis en vente en Chine à partir du 21 avril.

Comme indiqué précédemment, Xiaomi a confirmé que le smartphone sera commercialisé dans plusieurs pays au cours des prochains mois.

Xiaomi vend également un étui de 999 ¥ (environ 130 euros) qui ajoute une poignée avec un déclencheur traditionnel et un levier de zoom au smartphone afin d’émuler la sensation de prise de vue avec un appareil photo autonome. Il existe même une monture permettant de placer un filtre sur les objectifs de l’appareil photo.