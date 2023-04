Fairphone pourrait élargir ses ambitions audio avec le casque sans fil Fairbuds XL

by

by

L’entreprise sociale néerlandaise Fairphone est surtout connue pour ses smartphones réparables qui bénéficient d’une assistance à long terme et qui sont fabriqués, au moins en partie, à partir de matériaux d’origine éthique. En effet, elle reçoit régulièrement les éloges d’iFixit, et son support logiciel étendu fait honte à des marques comme Google et Samsung.

Mais il y a quelques années, l’entreprise s’est également lancée dans les accessoires avec l’introduction d’un ensemble d’écouteurs sans fil vendus au prix de 100 €.

Aujourd’hui, il semble que Fairphone pourrait élargir sa gamme audio avec un nouveau casque supra-auriculaire sans fil, le Fairbuds XL. Android Authority a repéré une liste pour le futur casque sur le site Web de Bluetooth SIG et, après avoir creusé un peu, le média a également trouvé quelques informations supplémentaires.

Le futur casque de Fairphone porte le numéro de modèle HEAD-1ZW, prend en charge les connexions Bluetooth 5.0 avec les smartphones, les PC et d’autres appareils, et pourrait coûter entre 190 et 240 euros lorsqu’il sera mis en vente en Europe dans les semaines ou les mois à venir.

Une vignette d’une vidéo promotionnelle (qui n’est pas disponible pour l’instant) nous donne également une idée de ce à quoi il ressemblera. Bien qu’il soit possible que Fairphone propose plusieurs coloris, l’image montre un casque vert dont l’arceau est rembourré et dont les écouteurs sont bien coussinés. Quelques boutons se trouvent également sur l’un des côtés des écouteurs.

Se concentrer sur la réparabilité

Les écouteurs sans fil de Fairphone sont trop petits pour intégrer le type de conception modulaire et réparable qui fait la réputation des smartphones de la société. Mais ils sont « conçus avec des matériaux équitables et recyclés » et la société affirme qu’ils sont « neutres en matière de déchets électroniques » puisque Fairphone « réutilisera ou recyclera autant d’électronique que le poids de chaque paire d’écouteurs » qu’elle vend.

On ne sait pas si le Fairbuds XL, plus grand, se concentrera sur la réparabilité, mais il semble probable que la société essaiera au moins de le rendre aussi durable que ses écouteurs.