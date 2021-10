Fairphone True Wireless Stereo, les premiers écouteurs durables à 100 euros

Pour le son, les écouteurs Fairphone True Wireless Stereo offrent une suppression active du bruit (ANC) pour bloquer les sons indésirables. Pour ce faire, deux microphones sont présents dans chaque oreillette pour détecter le bruit ambiant. Et si vous êtes en déplacement, repassez simplement en mode transparence et reconnectez-vous au monde extérieur. Les écouteurs sont également dotés de la détection intra-auriculaire, ce qui permet aux utilisateurs d’arrêter la lecture d’une chanson s’ils retirent leurs écouteurs.

Du côté des spécifications, Fairphone indique avoir longuement travaillé sur l’autonomie des écouteurs, et c’est une caractéristique qui a été placée au premier plan. Pour ce faire, la société a adapté la vitesse de charge de l’étui ainsi que des écouteurs, permettant d’augmenter considérablement la durée de vie de la batterie . L’étui de charge dispose d’une connexion USB Type-C, analogue à celle des Fairphone 3 et 4 qui utilisent le même câble de charge.

Bien entendu, il ne s’agit pas du premier produit audio de Fairphone ; l’entreprise vend déjà des écouteurs modulaires filaires. Étant donné que la plupart des écouteurs sans fil du marché sont un cauchemar en termes de réparabilité, il est intéressant de voir Fairphone rendre ses écouteurs sans fil plus durables et réparables.

Le mois dernier nous avons entendu que Fairphone travaille sur une paire d’écouteurs sans fil abordables, et la société vient de les annoncer aujourd’hui : voici les Fairphone True Wireless Stereo . Évidemment, les écouteurs suivent la philosophie de la marque, à savoir la facilité de réparation, la durabilité et la réduction de l’empreinte écologique.