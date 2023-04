MediaTek prépare le Dimensity 9300, futur rival du Snapdragon 8 Gen 3

by

Sur le réseau social chinois Weibo, le populaire informateur, Digital Chat Station, a écrit au sujet du successeur du SoC Dimensity 9200 de MediaTek. Ce dernier est le chipset mobile haut de gamme de MediaTek conçu pour concurrencer le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Et tout comme nous nous attendons à ce que Qualcomm dévoile le SoC Snapdragon 8 Gen 3 au cours du quatrième trimestre de cette année, nous devrions voir la même chose pour le chipset Dimensity 9300 de MediaTek.

Le Dimensity 9300 sera apparemment produit par le fondeur TSMC à l’aide de son nœud de processus amélioré de 4 nm (N4P). Il s’agit du même nœud de processus que celui utilisé par TSMC pour fabriquer le Dimensity 9200. Digital Chat Station affirme que le Dimensity 9300 sera un formidable challenger pour le Snapdragon 8 Gen 3.

Le prochain chipset phare de MediaTek pourrait comporter un cœur haute performance (très probablement le Cortex-X4 d’ARM), trois cœurs de performance (peut-être le Cortex-A715) et quatre cœurs d’efficacité (Cortex-A515).

Le premier smartphone à être équipé du SoC Dimensity 9300 pourrait être le X100 de Vivo. La marque de smartphones appartenant à BBK Electronics collaborerait avec MediaTek pour la création du Dimensity 9300. MediaTek utiliserait les décevantes ventes du Dimensity 9200 pour concevoir un successeur très puissant.

Lorsque le SoC Dimensity 9200 a été annoncé en novembre dernier, il a été considéré comme un digne rival du Snapdragon 8 Gen 2 avec une configuration composée d’un cœur Cortex-X3 haute performance, de trois cœurs de performance Cortex-A715 et de quatre cœurs d’efficacité Cortex-A510. La puce prend également en charge le Wi-Fi 7 avec une vitesse descendante allant jusqu’à 6,5 Gb/s. La prise en charge du ray tracing par le GPU permet d’obtenir des graphismes avec des reflets, des ombres et des éclairages plus réalistes dans les jeux mobiles. Il prend également en charge des taux de rafraîchissement d’écran allant jusqu’à 240 Hz.

Une stratégie qui a évolué depuis ses débuts

Jusqu’à présent, la liste des smartphones équipés du Dimensity 9200 comprend le OPPO Find X6, le Vivo X90 Pro et le Vivo X90. OPPO et Vivo sont des marques de smartphones appartenant à la société chinoise BBK Electronics. Cette dernière possède également OnePlus, Realme et iQOO.

Le problème de MediaTek à obtenir une plus grande attirance pour le Dimensity 9200 n’a peut-être rien à voir avec les puces elles-mêmes et pourrait refléter davantage un problème de commercialisation des puces de la société. Il se pourrait également que les fabricants Android hésitent à s’éloigner de Qualcomm, dont les SoC Snapdragon sont des composants fiables depuis de nombreuses années.

À l’origine, MediaTek se contentait de produire des puces pour les smartphones d’entrée et milieu de gamme, ce qui lui a permis de dépasser Qualcomm en 2020 en tant que premier fournisseur mondial de puces pour smartphones. Cependant, l’entreprise reste à la traîne de Qualcomm lorsqu’il s’agit de fournir des puces pour les smartphones phares.