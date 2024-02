Fairphone fournit des instructions complètes pour la réparation du Fairphone 5

Fairphone s’est engagé depuis près d’une décennie à mettre l’accent sur la réparabilité et la durabilité de ses téléphones. L’entreprise a une longue histoire de fourniture de mises à jour logicielles pour les anciens modèles, propose des smartphones avec des batteries remplaçables par l’utilisateur et vend des pièces détachées pour ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations.

Avec le lancement du Fairphone 4, l’entreprise a franchi une étape supplémentaire en proposant les schémas complets de ce téléphone, et a récemment fait de même pour le Fairphone 5.

La société a publié un document intitulé « Fairphone 5 : Informations sur la réparation et le recyclage », mais le nom est quelque peu euphémistique.

Le document de 95 pages comprend non seulement des instructions pour démonter et réparer le téléphone, une liste complète des pièces et des informations sur les matériaux recyclables utilisés dans le téléphone, mais également des schémas détaillés avec des images clairement étiquetées de tout ce qui se trouve sur les circuits imprimés du téléphone, ainsi qu’une description technique détaillée de chaque composant et de leur connexion.

Cela signifie qu’un technicien qualifié peut utiliser ces schémas pour effectuer des réparations, mais également pour comprendre en détail comment le Fairphone 5 est assemblé. Théoriquement, quelqu’un disposant des ressources et de l’expérience nécessaires pourrait même utiliser ces informations pour construire son propre Fairphone 5 à partir de zéro, bien qu’il serait presque certainement beaucoup moins coûteux d’en acheter directement un auprès de l’entreprise.

Le Fairphone 5, lancé en août 2023, est actuellement vendu à 699 € en Europe. Comme tous les smartphones Fairphone jusqu’à présent, le bootloader est déverrouillé, permettant aux utilisateurs d’installer des ROM personnalisées ou d’autres systèmes d’exploitation.

Ces développements récents confirment la position de Fairphone en tant que leader dans la production de smartphones durables et réparables. En fournissant des mises à jour logicielles régulières et en facilitant la personnalisation et la réparation des appareils, Fairphone continue de défier l’industrie du smartphone, montrant qu’il est possible de concilier technologie de pointe et pratiques durables.