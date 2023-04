Le MacBook Air 15 pouces aurait été repéré lors de tests, mais sans puce M3

Apple serait en train d’accélérer les tests pour sa prochaine génération de Mac avec des processeurs équivalents à l’actuelle puce M2. La résolution de l’écran sera la même que celle du MacBook Air de 14 pouces.

Apple mise sur un MacBook Air de plus grande taille pour relancer ses ventes d’ordinateurs portables, qui sont en baisse. Selon un rapport de 9to5mac, Apple se prépare à sortir de nouvelles offres en intensifiant les tests pour le nouveau MacBook Air de 15 pouces.

Les tests ont commencé par l’intermédiaire d’applications tierces de l’App Store afin de valider leur compatibilité, ce qui est considéré comme une étape importante avant le lancement de l’appareil. Les MacBook Air de nouvelle génération auront la même résolution d’écran que le MacBook Air de 14 pouces, avec une netteté légèrement inférieure. Cependant, garder à l’esprit qu’avec un écran un peu plus grand, l’image ne sera pas aussi nette (mais pour être honnête, elle le serait tout de même suffisamment).

En ce qui concerne les performances de l’Apple Silicon, elles seraient comparables à celles des appareils M2 et l’on s’attend à ce qu’un nouveau processus de fabrication de 3 nm soit utilisé pour certaines variantes de la puce M3. Cela signifie que les performances et l’efficacité seront nettement améliorées.

Malgré cette possibilité, il est également possible que la technologie de 3 nm ne soit pas utilisée dans toutes les versions du M3, car Apple pourrait diviser la nouvelle gamme en utilisant un processus de 5 nm pour ces puces et 3 nm pour les M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra. Outre le MacBook Air de 15 pouces, Apple travaille également sur de nouvelles versions du MacBook Air de 13 pouces, de l’iMac de 24 pouces et du MacBook Pro de 13 pouces d’entrée de gamme. Pour le premier semestre 2024, la société prévoit également de mettre à jour les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces.

D’autres Mac attendus

Aucune autre information n’a été communiquée sur la date exacte de sortie de cette nouvelle offre. Mais selon un rapport de The Verge, Apple teste le MacBook Air avec macOS 14, qui devrait être dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference en juin prochain.

Entre-temps, le premier Mac Pro avec une puce Apple Silicon est également en cours de développement, mais comme tout autre appareil, le projet a également connu des revers après avoir subi des retards et des changements de spécifications.

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple redouble d’efforts pour produire de nouvelles machines afin d’attirer les consommateurs après avoir enregistré la pire chute des prix du Mac. Les revenus du Mac ont également chuté de 10 % l’été dernier, et les livraisons ont baissé de plus de 40 % au cours du premier trimestre. Les ventes de Mac progressent donc lentement, dans un contexte de « faible demande, de stocks excédentaires et de détérioration du climat macroéconomique », selon un rapport d’IDC.

Apple s’attendait déjà à ce que ce trimestre soit faible, mais elle ne communiquera pas ses résultats réels pour cette période avant le 4 mai. L’entreprise compte lutter contre ces difficultés en accueillant une nouvelle gamme, dotée de caractéristiques plus fraîches telles qu’un écran plus grand et à haute résolution.