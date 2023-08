Le Fairphone 5 est un peu plus réparable et beaucoup plus moderne

Le Fairphone 5 est un peu plus réparable et beaucoup plus moderne

Le Fairphone 5 est le dernier smartphone produit et réparé de manière durable par la société néerlandaise de smartphones Fairphone. Comme ses prédécesseurs, le Fairphone 5 est fabriqué avec des matériaux d’origine éthique et est conçu pour être facile à réparer avec une longue période d’assistance logicielle. Mais le modèle de cette année est équipé comme un smartphone moderne de milieu de gamme, avec un écran OLED, une charge rapide de 30 W et deux caméras de 50 mégapixels à l’arrière.

Fairphone prend les précommandes pour le Fairphone 5 à partir d’aujourd’hui, et le smartphone sera expédié le 14 septembre en Europe. Les prix commencent à 699 €.

En termes de spécifications, le Fairphone 5 est le premier Fairphone à être livré avec un écran OLED. Il mesure 6,46 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 770 x 1 224 pixels. À l’arrière, vous trouverez une paire de caméras de 50 mégapixels — une principale et une ultra-large — et la caméra frontale contenue dans un poinçon a également une résolution de 50 mégapixels. Si cela vous semble normal ou même un peu banal, c’est que Fairphone n’a jamais été une entreprise à la pointe de la technologie en matière de spécifications de smartphones.

Au contraire, Fairphone vise à être compétitif sur le plan de la durabilité. L’un des aspects de cet objectif est la facilité avec laquelle le Fairphone 5 peut être réparé, dans le but de le garder utilisable plus longtemps et, par conséquent, d’éviter qu’il ne soit mis en décharge. Fairphone a augmenté le nombre de modules de réparation de ce téléphone à 10, car il vous permet désormais de remplacer les caméras arrière individuellement ou de remplacer le module contenant les fentes pour cartes SIM et SD. Bien sûr, la batterie est toujours remplaçable par l’utilisateur, mais elle est aussi plus grande cette fois-ci (4,200 mAh), prend en charge une charge plus rapide de 30 W et est conçue pour survivre à 1 000 cycles de charge.

L’autre aspect important de la longévité d’un smartphone est le support logiciel. Fairphone promet de mettre à jour le Fairphone 5 avec au moins cinq mises à jour Android majeures au-delà de Android 12 avec lequel il est livré, ainsi que 8 ans de correctifs de sécurité. Cela devrait permettre au smartphone d’être utilisable d’un point de vue logiciel jusqu’en 2031, bien que le communiqué de presse de Fairphone indique qu’il vise 2033 en tant qu’objectif supplémentaire. Le Fairphone 5 est également livré avec une garantie de cinq ans.

Promesse de mise à jour logicielle

La durée de l’assistance logicielle promise pour le Fairphone 5 est au moins partiellement due à l’utilisation par Fairphone d’un chipset de Qualcomm destiné aux entreprises, le QCM6490, dont les spécifications sont à peu près équivalentes à celles du Snapdragon 778G de milieu de gamme. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 2 To par une carte microSD.

L’un des problèmes les plus fréquemment évoqués à propos des téléphones réparables est qu’ils ne sont pas en mesure d’offrir le même type d’étanchéité que les autres smartphones modernes, dont la construction assistée par de la colle est excellente pour les indices de protection IP, au détriment de la réparabilité. La bonne nouvelle est que le Fairphone 5 a un indice IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui est une légère amélioration par rapport à l’indice IP54 du Fairphone 4. La mauvaise nouvelle, c’est que, malgré cela, le Fairphone 5 est classé IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Comme pour le Fairphone 4, il n’y a pas de prise casque et le smartphone est disponible en trois coloris : noir, bleu et (la bonne option) transparent.

Respect de l’éthique

Enfin, en plus d’être conçu pour survivre le plus longtemps possible, le Fairphone 5 a été fabriqué dans le respect de l’éthique. Il énumère plus d’une douzaine de matériaux qu’il a tenté de s’approprier de manière durable et affirme que 70 % de ces matériaux sont soit recyclés, soit extraits de manière éthique. Il y a donc de l’aluminium, de l’étain, du nickel, du zinc, du cuivre, du magnésium, de l’indium et des plastiques recyclés. Fairphone a travaillé avec l’Alliance for Responsible Mining, la Fair Cobalt Alliance et l’Initiative for Responsible Mining Assurance pour tenter d’améliorer l’extraction d’autres matériaux comme le tungstène et le lithium. Une prime de salaire de subsistance est versée aux 2 000 personnes qui assemblent le smartphone et les composants tels que la batterie, le circuit imprimé et le moteur de vibration.