N’attendez pas GPT-5 d’OpenAI de sitôt

OpenAI a récemment mis à jour son IA conversationnelle appelée ChatGPT vers le modèle GPT-4, en ajoutant quelques fonctionnalités clés comme la multi-modalité à son sac d’astuces. Mais, il semble que l’entreprise s’en tiendra aux perfectionnements du modèle GPT-4 pendant un certain temps, et qu’elle n’a actuellement aucun travail actif en cours pour un successeur appelé GPT-5.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a récemment participé à un entretien vidéo au MIT avec l’animateur de podcast Lex Fridman et a précisé que son entreprise, soutenue par Microsoft, ne poursuivait pas le développement du GPT-5 pour le moment. À la suite de la publication de GPT-4 en mars, de nombreux évangélistes de l’IA ont prédit qu’à son rythme actuel, OpenAI lancerait GPT-5 d’ici la fin de l’année 2023, mais cela ne semble pas être le cas, selon les termes d’Altman lui-même.

« Nous n’avons pas progressé et nous ne le ferons pas avant un certain temps », a répondu Altman lorsqu’on l’a interrogé sur le rythme des progrès réalisés dans le cadre des modèles GPT. L’aveu d’Altman est logique, même s’il serait imprudent de croire qu’OpenAI n’a pas réfléchi au modèle de la prochaine génération. À l’heure actuelle, OpenAI donne la plus grande impulsion commerciale à ses produits en vendant des API et des modules d’extension à des marques mondiales bien connues et, bien sûr, un service d’abonnement. Microsoft, pour sa part, a intégré la technologie dans sa suite de produits Office, a ajouté le système Bing Chat à son moteur de recherche, a apporté la même technologie à son clavier SwiftKey et a commencé à proposer le générateur texte-image d’OpenAI dans son navigateur Edge.

C’est pourquoi la confirmation par Altman qu’OpenAI ne développe pas actuellement le GPT-5 ne sera pas une consolation pour les personnes préoccupées par la sécurité de l’IA. L’entreprise continue d’étendre le potentiel de GPT-4 (en le connectant à l’internet, par exemple), et d’autres acteurs du secteur construisent des outils tout aussi ambitieux, permettant aux systèmes d’IA d’agir au nom des utilisateurs. Il ne fait aucun doute que toutes sortes de travaux sont en cours pour optimiser GPT-4, et OpenAI pourrait publier GPT-4.5 (comme elle l’a fait pour GPT-3.5) en premier — une autre façon dont les numéros de version peuvent induire en erreur.

En plus de parler du GPT-5, Altman a également évoqué les appréhensions entourant l’IA et les risques qui y sont associés. La situation s’est vraiment aggravée lorsque des personnalités comme Elon Musk, Steve Wozniak et certains des plus grands cerveaux du monde dans le domaine de l’IA ont signé une lettre ouverte demandant une pause de 6 mois dans le développement de l’IA avancée comme GPT-4, en invoquant des risques tangibles.

Le défi de l’IA

Si Altman n’a pas totalement rejeté la lettre, il a fait remarquer que la proposition et certaines de ses affirmations étaient dépourvues des « nuances les plus techniques » lorsqu’il s’agit de trouver les domaines dans lesquels nous devons freiner.

« Je pense qu’il est très important d’agir avec prudence et d’accroître la rigueur pour les questions de sécurité. Je ne pense pas que la lettre soit le meilleur moyen d’y parvenir », a déclaré Altman. Mais la lettre ouverte n’était pas la seule mise en garde de l’IA. L’administration Biden serait déjà en train d’étudier un modèle de code de conduite réglementaire et d’éthique pour le développement et le déploiement de l’IA afin d’atténuer les risques. En Italie, ChatGPT a été bloqué, tandis qu’en France, ChatGPT est visé par une enquête de la CNIL.

Même si les gouvernements du monde entier étaient en mesure d’imposer une interdiction sur les nouveaux développements de l’IA, il est clair que la société a les mains pleines avec les systèmes actuellement disponibles. Certes, GPT-5 n’est pas encore disponible, mais est-ce important alors que GPT-4 n’est pas encore totalement compris ?