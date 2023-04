Microsoft SwiftKey vous permet d’utiliser le chatbot Bing Chat dans n’importe quelle application

Les chatbots sont devenus extraordinairement populaires pour ceux qui cherchent de l’aide pour écrire — ou simplement pour s’amuser avec eux. Désormais, les utilisateurs d’Android ont accès à l’un de ces chatbots directement à partir de leur clavier. Bing Chat est le chatbot de Microsoft qui rivalise avec ChatGPT et Google Bard. Bing Chat a été ajouté au clavier SwiftKey, un clavier prédictif qui aide à écrire des textes. Vous pouvez saisir une requête et préciser si vous souhaitez lancer une recherche sur le Web ou discuter avec le programme d’intelligence artificielle. L’idée de base est d’accéder à la magie de Bing Chat sans passer par une application autonome.

Si Bing Chat peut aider les utilisateurs à rédiger le corps d’un message, il peut également analyser un texte préécrit pour en déterminer le ton et suggérer des modifications si l’utilisateur souhaite éviter d’être perçu d’une certaine manière. Bing Chat fournit déjà ces services depuis l’application Bing et les navigateurs Web.

Cependant, la nouvelle intégration avec le clavier SwiftKey permet aux utilisateurs d’accéder facilement au chatbot pour obtenir de l’aide chaque fois que leur clavier est activé.

SwiftKey ne sera pas la première application clavier à mettre l’IA à votre portée. Une application clavier appelée Paragraph AI, alimentée par le modèle de langage GPT-3 d’OpenAI, a récemment fait parler d’elle. Elle permet aux utilisateurs de générer des réponses dans des formats multiples tels que des paragraphes, des listes et des e-mails, tout en leur permettant de contrôler le ton et d’autres attributs des messages générés par l’IA. Cependant, il s’agit d’une application payante qui vous demande de débourser environ 24 dollars par mois pour accéder à ses fonctionnalités. Le clavier SwiftKey de Microsoft présente deux avantages décisifs.

SwiftKey est une application gratuite, ce qui signifie que vous pouvez accéder à sa nouvelle fonction Bing Chat sans payer un centime, contrairement à Paragraph AI. Deuxièmement, Microsoft a récemment confirmé avoir mis à jour ses systèmes Bing avec GPT-4, la dernière version du modèle de langage d’OpenAI.

Si vous souhaitez essayer Bing Chat, il est très simple de le configurer. Cela dit, il y a deux choses à savoir dès le départ qui peuvent changer votre expérience de l’installation sur votre appareil.

Tout d’abord, Bing Chat n’est pas disponible pour iOS. Les utilisateurs d’iPhone ne pourront donc pas l’intégrer à leur clavier. Cela dit, les utilisateurs iOS peuvent toujours y accéder depuis l’application Bing et leur navigateur en attendant l’intégration officielle avec SwiftKey.

Did we just add major AI functionality to @SwiftKey? Slowly rolling out. Get yourself onto the Beta channel to taste the future.

—Pedram Rezaei (@pedram_re) April 6, 2023