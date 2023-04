Le Pixel 7a de Google arrivera bientôt chez les revendeurs

La conférence I/O 2023 de Google aura lieu le 10 mai. Certains rapports indiquent que la société dévoilera son prochain smartphone de milieu de gamme et son premier smartphone pliable lors de l’événement, mais une nouvelle rumeur suggère que ce dernier ne sera pas présent à la conférence. Quant au Pixel 7a, il semble que l’entreprise se prépare à expédier l’appareil aux revendeurs.

Le Pixel 7a est, selon les rumeurs, une mise à niveau substantielle par rapport à son prédécesseur. Le smartphone devrait avoir un design légèrement mis à niveau, un taux de rafraîchissement plus élevé que le Pixel 6 a, le support de la charge sans fil, de nouvelles caméras et un meilleur chipset.

Pixel 7a is set to arrive at retail-stores within the next 14 days, so ready to launch @Google #IO2023. No new signs of the Pixel Fold (yet?).

And no, there is no “Jade” colour of the Pixel 7a, different to recent reports.

