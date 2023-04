Voici les principaux changements de design apportés aux Pixel 8 et 8 Pro

Les fabricants d’accessoires commencent à fabriquer des étuis des mois avant l’annonce d’un smartphone. Ainsi, même si le duo Pixel 8 ne sortira probablement pas avant octobre, des étuis destinés aux deux smartphones ont apparemment déjà fait surface sur la toile. Ils font un bon travail en présentant certains des changements de design attendus.

Avec le Pixel 6 de 2021, Google a massivement bousculé les choses. C’est pourquoi personne ne s’attendait vraiment à une grande refonte du design cette année, mais l’entreprise a apparemment apporté une série de petites touches qui amélioreront l’expérience d’utilisation des appareils.

Tout d’abord, nous avons le Pixel 8. Selon les rumeurs, le Pixel 8 devrait être doté d’un écran de 6,16 pouces, ce qui le rendra plus compact que le Pixel 7 de 6,3 pouces. Le smartphone devrait également être plus fin et plus étroit que le Pixel 7 et il pourrait avoir un design plus arrondi que son prédécesseur. La découpe de la caméra serait également un peu plus grande par rapport au Pixel 7.

Le boîtier qui a fait l’objet d’une fuite semble être conforme aux précédents rapports et aux rendus qui ont fait l’objet d’une fuite. Il semble être arrondi dans les coins et la fente de la caméra semble plus proche du bas et du haut de la partie horizontale destinée à loger la barre de la caméra. Le smartphone devrait également avoir des bords d’écran plus fins.

Un Pixel 8 Pro avec un écran plat

Ensuite, nous avons le Pixel 8 Pro, qui devrait également avoir des coins plus arrondis et des bords plus fins. L’appareil devrait également abandonner son écran incurvé pour un écran comparativement plat. Selon les rumeurs, il conservera l’écran de 6,7 pouces du Pixel 7 Pro, mais pourrait avoir un encombrement un peu plus petit.

Ces changements ont été pris en compte dans le boîtier qui a fait l’objet d’une fuite, mais le changement visuel le plus important est sans doute une découpe unique pour les trois capteurs de la caméra au lieu de deux. Il y a également une petite découpe oblongue pour un mystérieux quatrième capteur, qui sera soit un capteur de profondeur ou peut-être quelque chose d’analogue au capteur LiDAR d’Apple.

La série Pixel 8 serait équipée de la puce Tensor G3, fabriquée selon le procédé de 3 nm de Samsung. Selon les rumeurs, les smartphones seraient dotés de nouvelles fonctionnalités de caméras telles que la prise en charge HDR décalée, ce qui pourrait nécessiter de nouveaux capteurs, un mode Night Sight amélioré et Video Unblur. Ils pourraient aussi enfin avoir un capteur d’empreintes digitales qui n’est pas gênant, et cette seule chose pourrait les aider à devenir les meilleurs smartphones de 2023.