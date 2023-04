L’IA générative arrive chez Amazon Web Services avec Bedrock

Cette semaine, Amazon a lancé une nouvelle série de technologies d’IA, notamment des modèles de langage de grande taille (LLM) appelés Titan et un service de cloud computing appelé Bedrock, rapporte Reuters. Cette initiative intervient alors que les concurrents Microsoft et Google intègrent des chatbots d’IA dans leurs moteurs de recherche et leurs opérations de cloud computing.

Récemment, les LLM tels que le GPT-4 d’OpenAI et son cousin ChatGPT adapté aux instructions sont devenus l’un des sujets les plus brûlants de la technologie, inspirant d’importants investissements dans les laboratoires d’IA et secouant les opérations commerciales des principaux acteurs. Les LLM, souvent regroupés avec des technologies analogues sous le terme générique « d’IA générative », peuvent prendre n’importe quel type d’entrée écrite et la transformer, la traduire ou l’interpréter de différentes manières.

En réponse, la division « cloud computing » d’Amazon, Amazon Web Services (AWS), a conçu ses nouvelles technologies d’IA pour aider les entreprises à développer leurs propres chatbots et services de génération d’images (tels que DALL-E d’OpenAI). À l’instar de la plateforme Azure de Microsoft, qui alimente les modèles d’OpenAI, Amazon s’apprête à récolter des bénéfices financiers en louant la puissance de calcul nécessaire à la réalisation de sa propre marque d’IA générative.

L’offre de base d’AWS, appelée Bedrock, permet aux entreprises de personnaliser les « modèles de base » en utilisant leurs propres données. Dans le domaine de l’IA, les modèles de base sont des technologies d’IA fondamentales qui servent de point de départ aux entreprises. Grâce à un réglage fin (formation supplémentaire avec un objectif spécifique), les entreprises peuvent incorporer des données propriétaires, en adaptant les modèles à leurs propres besoins. OpenAI propose un service analogue qui permet aux clients d’affiner les modèles pour les chatbots personnalisés.

Bedrock fournira aux clients les modèles de base LLM propriétaires d’Amazon, connus collectivement sous le nom d’Amazon Titan, ainsi que des modèles provenant d’entreprises tierces. Les startups AI21 Labs, Anthropic et Stability AI proposeront leurs modèles aux côtés de ceux d’Amazon.

Un assistant intelligent pour le développement

Selon Amazon, l’un des aspects essentiels de la fourniture de son service Bedrock sera de permettre aux clients d’AWS de tester ces nouvelles technologies d’IA sans avoir à gérer les datacenters de données sous-jacents qui les alimentent. Ces centres de données sont des investissements onéreux. Amazon indique que les serveurs sous-jacents du service Bedrock utiliseront une combinaison de puces d’IA personnalisées d’Amazon (AWS Trainium et AWS Inferentia) et de GPU de NVIDIA, qui est actuellement le plus grand fournisseur de puces d’IA.

Toujours cette semaine, Amazon a annoncé une preview d’Amazon CodeWhisperer, un assistant de développement alimenté par l’IA analogue à GitHub Copilot. Il est gratuit pour un usage individuel et peut être testé dès aujourd’hui.