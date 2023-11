Le Project Kuiper d’Amazon est lancé avec la connectivité AWS pour connecter les endroits mal desservis

Amazon a lancé le « Project Kuiper », un réseau satellitaire à large bande en orbite terrestre basse (OTB) visant à connecter les communautés mal desservies dans le monde entier.

Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour le projet Kuiper, a commenté le lancement :

Le projet Kuiper a été créé par Amazon dans le but de fournir une connectivité haut débit rentable à des millions de clients dans le monde. L’utilisation d’AWS nous permet d’accélérer et d’étendre le déploiement de notre réseau et nos activités commerciales. En exploitant le réseau Kuiper dans le cloud, nous pouvons rapidement élargir nos services de connectivité résidentielle dans le monde entier et permettre à nos clients professionnels d’accéder de manière transparente à des données et des services essentiels depuis pratiquement n’importe quel point du globe.

Le projet vise également les entreprises, les télécommunications et les clients gouvernementaux, en mettant l’accent sur des services de connectivité flexibles et sécurisés de bout en bout.

Le système Kuiper comprend trois éléments principaux : l’infrastructure au sol, les satellites et les terminaux clients. L’infrastructure au sol comprend des antennes passerelles qui facilitent l’échange sécurisé de données avec les satellites. Les satellites OTB relaient les données vers et depuis les terminaux clients, permettant aux particuliers et aux entreprises d’accéder aux services à haut débit.

Une connectivité sans faille entre la Terre et l’espace

Les antennes passerelles du projet Kuiper sont reliées aux régions AWS du monde entier, assurant la connectivité à l’internet ou le routage vers des terminaux spécifiques aux clients, des réseaux privés ou d’autres fournisseurs de cloud.

Les récents tests Protoflight ont démontré la capacité du système à prendre en charge les achats en ligne, le streaming vidéo 4K et les appels vidéo bidirectionnels, démontrant ainsi la fonctionnalité de son réseau de bout en bout.

Amazon met l’accent sur la conception du projet Kuiper pour des services de connectivité flexibles et polyvalents. S’appuyant sur un réseau défini par logiciel et sur les services AWS, le système gère dynamiquement le trafic de données afin d’optimiser la capacité du réseau.

Comme le projet prévoit de servir des millions de clients, les systèmes de support opérationnel et commercial de backend évolueront sur AWS, ce qui améliorera l’expérience globale de l’utilisateur.

Connectivité privée pour une sécurité renforcée

Pour améliorer le contrôle et la flexibilité, Amazon introduit un service de connectivité privée, permettant aux entreprises et aux clients du secteur public de transférer des données directement sur AWS sans accéder à l’internet public.

Le projet Kuiper vise à étendre des options similaires pour le déplacement de données privées dans les datacenters des clients ou dans d’autres clouds publics à l’avenir, afin d’améliorer la sécurité et la conformité.

Collaboration stratégique au Japon

NTT, NTT DOCOMO, NTT Com et SKY Perfect JSAT collaborent avec le projet Kuiper pour apporter au Japon des options avancées de connectivité par satellite. Cette collaboration vise à améliorer la disponibilité et la résilience des communications, en particulier sur des terrains difficiles ou lors de catastrophes naturelles. NTT DOCOMO prévoit d’utiliser le projet Kuiper pour connecter les zones rurales à son réseau principal sans développement important de l’infrastructure.

Amazon prévoit de commencer les tests bêta du projet Kuiper au cours du second semestre 2024. Les premiers partenaires tels que NTT, SKY Perfect JSAT, Verizon et Vodafone participeront à des projets pilotes, expérimentant la connectivité privée. Les entreprises, les opérateurs de télécommunications et les partenaires gouvernementaux intéressés peuvent s’inscrire au programme pilote jusqu’au début de l’année 2024.