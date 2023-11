Titan Image Generator : Amazon rejoint la course à la génération d’images par IA

Cette semaine, Amazon a annoncé lors de sa conférence re:Invent le lancement de plusieurs nouveaux services d’intelligence artificielle, dont un modèle de génération d’images appelé Titan Image Generator. Avec cette sortie, Amazon rejoint d’autres géants technologiques comme Google, Meta et Microsoft dans la publication de systèmes d’IA capables de créer des images et des œuvres d’art originales à partir de textes.

Titan Image Generator fait maintenant partie de la suite de services d’IA Titan d’Amazon, disponible depuis Bedrock sur Amazon Web Services (AWS), la division de cloud computing de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent fournir des textes pour que Titan Image Generator produise des images originales. Le système peut également modifier des images existantes en changeant ou en supprimant des arrière-plans.

Swami Sivasubramanian, vice-président d’AWS en charge des bases de données, de l’analytique et de l’apprentissage automatique, a présenté la fonction de modification d’image comme un argument de vente majeur lors de son discours d’ouverture. Il a souligné comment l’outil permet de créer des images de style de vie tout en conservant le sujet principal de l’image, soulignant le potentiel de cette fonctionnalité pour révolutionner la génération de contenu visuel dans un large éventail d’industries.

Génération d’images conçue pour les entreprises

Amazon a choisi de ne pas lancer Titan Image Generator en tant qu’application ou service autonome, mais l’a plutôt conçu comme un outil de développement à utiliser dans la création d’applications alimentées par le modèle. Cette approche vise clairement un public d’entreprises, différenciant l’offre d’Amazon des générateurs d’images plus axés sur le consommateur comme DALL-E d’OpenAI.

Le lancement de Titan Image Generator survient dans un contexte de surveillance accrue des générateurs d’art IA et de leur potentiel pour reproduire des images protégées par le droit d’auteur ou créer du contenu nuisible. Amazon affirme que Titan Image Generator intègre des protections contre les biais et inclut des filigranes invisibles sur toutes les images pour les identifier comme générées par IA.

Cependant, il est important de noter que l’approche d’identification d’Amazon semble être sa propre solution propriétaire, divergeant des autres entreprises technologiques qui ont adopté le système de Content Credentials développé par la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Cela soulève des questions sur l’interopérabilité et l’écosystème plus large des outils pour détecter et valider ces filigranes.

Nouveaux modèles, garanties juridiques et une stratégie audacieuse

En plus de Titan Image Generator, Amazon a également annoncé la disponibilité d’autres modèles Titan. Cela inclut Titan Text Lite, un modèle plus petit utilisé pour des tâches de génération de texte plus légères comme la rédaction publicitaire, et Text Express, conçu pour des tâches plus importantes comme alimenter des applications de chat conversationnel.

Plus notablement, Amazon a étendu l’indemnité de droit d’auteur aux clients qui utilisent ses modèles de fondation Titan, y compris le modèle de texte en image.

Cette couverture juridique s’applique même si les utilisateurs emploient un modèle de fondation différent disponible dans le dépôt de modèles d’IA Bedrock d’Amazon, comme Llama 2 de Meta ou Claude 2 d’Anthropic. Ce mouvement est une assurance significative pour les clients d’AWS préoccupés par les potentiels problèmes de droit d’auteur lors de l’utilisation de l’IA générative.

L’entrée d’Amazon dans la génération d’images IA marque une nouvelle phase dans la stratégie d’IA de l’entreprise. En offrant des outils puissants et des garanties juridiques, Amazon est prêt à avoir un impact significatif sur le paysage de la génération et de l’utilisation d’images IA. Alors que la technologie continue d’évoluer, Titan Image Generator pourrait s’avérer être un catalyseur pour des applications novatrices dans la création de contenu pilotée par l’IA.