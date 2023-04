Un litige en matière de brevets avec Nokia pourrait mettre un terme aux ventes de Vivo en Allemagne

Le 20 avril, Vivo devrait présenter le Vivo X Fold 2 , un successeur à son premier smartphone pliable, et le X Flip à clapet. Alors que les deux modèles pliables verront le jour en Chine, il est possible que les problèmes juridiques empêchent les deux modèles d’être proposés en Allemagne.

Vivo est l’une des nombreuses marques de smartphones détenues par la société chinoise BBK Electronics, notamment OPPO, OnePlus, Realme et iQOO. En août dernier, OnePlus et OPPO ont dû cesser de vendre des smartphones en Allemagne après que Nokia les a poursuivis en justice au sujet de l’utilisation de la technologie 5G.

Une décision du tribunal de district de Mannheim a été prise à l’encontre de Vivo, ce qui a conduit la société à déclarer qu’elle était prête à suspendre toutes ses activités, y compris la vente et la commercialisation de ses appareils, en Allemagne. Toutefois, la société va d’abord faire appel de la décision du tribunal et demander à Nokia de s’asseoir avec elle pour tenter de l’amener à concéder une licence sur son brevet à des conditions FRAND.

Vivo poursuit en disant : « Nous croyons fermement que Nokia a manqué à son obligation d’offrir une licence à des conditions “FRAND” (justes, raisonnables et non discriminatoires) ».

Vivo est impliqué dans un conflit de brevets avec Nokia et dans un communiqué de presse daté de mardi par Android Central , le fabricant chinois de smartphones a déclaré : « Vivo respecte pleinement la propriété intellectuelle et s’engage à innover continuellement grâce à une recherche et à un développement approfondis. Ces dernières années, Vivo a conclu des accords de licences croisées avec de nombreuses entreprises de premier plan. Nous avons négocié avec Nokia le renouvellement des licences mutuelles, mais nous n’avons pas encore pu parvenir à un accord ».