Une couleur cyan spéciale pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus

Les fuites concernant l’iPhone 15 se multiplient pour maintenir l’impatience à son comble. Alors que la plupart d’entre elles concernent les modèles iPhone 15 Pro, celle-ci parle d’éléments de conception des modèles standard, comme une couleur « spéciale ».

Un récent message publié sur Weibo fait état d’une couleur cyan spéciale pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Et si vous vous demandez à quoi cela ressemblera, imaginez la couleur verte de l’iPhone 12 et du 12 mini, qui est un rafraîchissant vert pastel.

Apple a généralement opté pour des tons plus froids et plus vifs pour les modèles non Pro et cela pourrait donc être l’une des options de couleur pour l’iPhone 15 et le 15 Plus. On ne sait pas grand-chose des autres variantes de couleur, mais le bleu clair et le rose pourraient également être des options. Pour l’heure, il est probable que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront disponibles dans les coloris classiques Minuit, Lumière stellaire et Product(RED), ainsi que dans au moins deux autres coloris.

Pour ceux qui l’ignorent, une récente rumeur laissait entendre que les modèles iPhone 15 Pro auraient une couleur rouge foncé spéciale. C’est une autre chose qu’Apple fait chaque année ; il y a le Violet intense pour l’iPhone 14 Pro, le Bleu Alpin pour l’iPhone 13 Pro, et ainsi de suite.

En outre, il est probable que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus soient dotés d’un dos en verre dépoli, contrairement à la finition brillante que nous avons vue dernièrement. La finition givrée est présente sur l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max, il serait donc agréable d’avoir un autre élément des modèles Pro. D’ailleurs, les iPhone non Pro de cette année devraient également être dotés de la Dynamic Island.

D’autres informations

D’autres détails de conception comprennent un port USB Type-C (ils pourraient être différents pour les variantes Pro et non Pro), des bords arrondis et une construction en titane pour les modèles Pro, ainsi que quelques autres changements. Les modifications matérielles concerneront la caméra, les performances et la batterie par rapport à la série iPhone 14 et, si l’on en croit les rumeurs, un changement de prix est également prévu.

Ces informations n’étant pas officielles, nous devons les prendre avec des pincettes et attendre que quelque chose de concret arrive. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la prochaine gamme d’iPhone 15.