AWS d’Amazon dévoile de nouvelles puces d’IA, 4x plus performantes pour l’entraînement des modèles

La dernière conférence re:Invent d’Amazon Web Services (AWS) à Las Vegas a ouvert la voie à la présentation de ses derniers développements dans le monde de l’intelligence artificielle, avec de nouvelles puces d’IA promettant de meilleures capacités.

L’objectif principal des puces d’IA d’Amazon était de présenter ses objectifs pour l’avenir, avec ses nouveaux processeurs qui promettent de meilleures capacités pour former les modèles d’IA.

À l’instar de l’évolution significative du développement des puces internes dans le contexte de la pandémie, la popularité de l’IA a également conduit les entreprises à développer leur propre version des processeurs destinés à faire fonctionner la technologie de pointe d’aujourd’hui.

AWS d’Amazon dévoile de nouvelles puces d’IA

La conférence re : Invent a permis au monde entier de découvrir de nombreuses mises à jour et développements de la part de la célèbre société Amazon Web Services, ce qui a ouvert la voie à l’annonce des puces d’intelligence artificielle destinées à tous. Selon Amazon, ses deux nouvelles puces sont destinées à créer un avenir plus durable, offrant la « puce la plus puissante et la plus économe en énergie » que l’entreprise a construite.

AWS Graviton4 AWS Trainium2

Tout d’abord, il y a le Graviton4, une puce basée sur Arm qui offre un processeur AWS économe en énergie, offrant 30 % d’amélioration en termes de calcul et 75 % de bande passante en plus que son mode précédent, le Graviton3. Cette puce est destinée à exécuter des modèles entraînés pour les entreprises, dans le cadre de ses services.

Amazon a déclaré que le Graviton4 est déjà disponible pour les clients intéressés, offrant des charges de travail étendues, y compris l’exécution de son Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Quatre fois plus performant pour l’entraînement des modèles

D’autre part, il y a le Trainium2, et comme son nom l’indique, il est destiné à l’entraînement des modèles d’IA qui promet un entraînement quatre fois meilleur et plus rapide par rapport aux puces Trainium de première génération.

Amazon a déclaré que cette nouvelle puce est disponible « pour être déployée dans des EC2 UltraClusters comptant jusqu’à 100 000 puces », afin d’entraîner les LLM et les modèles de base (FM).

L’incursion d’Amazon dans la technologie de l’IA

S’il est inimaginable qu’une plateforme de commerce électronique propose sa propre approche de l’IA, Amazon s’est positionnée comme une entreprise technologique et investit massivement dans le développement de cette expérience. L’IA dite « Olympus AI » serait en cours de développement et de formation, Amazon ayant injecté des fonds considérables dans ce projet.

Son objectif est de proposer sa propre vision de l’IA générative, en rivalisant avec les plus grands noms du secteur, ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google.

Toutefois, ces derniers investissements et publications ne signifient pas qu’Amazon n’a pas encore publié sa propre version, puisque les publicités sur la plateforme disposent d’un outil d’IA générative destiné à améliorer les photos de produits.

Avec les récents licenciements d’Amazon dans le domaine d’Alexa, spéculés en raison de son passage à l’IA générative, l’entreprise est à la recherche d’une plus grande croissance à l’avenir. Après l’annonce des puces d’IA d’Intel et de NVIDIA, Amazon Web Services a dévoilé sa version de deux processeurs destinés à la formation de modèles et à l’exécution desdits modèles pour divers aspects de l’entreprise et de ses clients.