Une fuite du ASUS Zenfone 10 révèle un matériel puissant sous le capot

Pour résumer, le Zenfone 10 serait doté d’un grand écran AMOLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que d’un impressionnant capteur photo principal de 200 mégapixels avec prise en charge de la stabilisation optique de l’image (OIS). Toutes ces caractéristiques améliorent considérablement le précédent modèle Zenfone 9 . Si l’on ajoute que le Zenfone 10 sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, il est clair que ASUS a décidé de conserver certaines caractéristiques et d’améliorer considérablement le matériel.

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous parlons du Zenfone 10, nous n’avions aucune information sur le chipset du smartphone. Grâce à une visite sur Geekbench, le smartphone encore non annoncé a révélé plus de détails sur ce qu’il y a sous le capot, comme le souligne MySmartPrice.