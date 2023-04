Voici le nouveau smartphone de gaming de ASUS : le ROG Phone 7 à partir de 1 029 €

ASUS vient de présenter le ROG Phone 7, son dernier smartphone dédié aux amateurs de jeux, en France et sur les marchés internationaux, comme elle l’avait promis. Il est équipé du même écran AMOLED HDR de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une résolution full HD+, mais il est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 2. La version Ultimate dispose d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go.

Le système thermique GameCool 7 du ROG Phone 7 est le meilleur à ce jour, refroidissant le processeur dans toutes les directions, a déclaré la société. Il utilise une approche à trois volets. Tout d’abord, pour les sessions courtes, le composé thermique au nitrure de bore (BN) sur un côté du CPU réduit throttling. Deuxièmement, les sessions de durée moyenne sont prises en charge par la chambre à vapeur plus grande et les feuilles de graphite de l’autre côté de l’unité centrale.

Le nouveau refroidisseur AeroActive Cooler 7, dont le ventilateur est placé juste au-dessus du module du processeur, entre en jeu pour un refroidissement actif alimenté par l’IA, avec un élément Peltier pour des performances de refroidissement accrues.

Le smartphone est équipé de deux haut-parleurs frontaux de 12 x 16 mm qui offrent un volume efficace 50 % plus élevé et des basses 20 % plus puissantes. Grâce au subwoofer super linéaire de 13 x 38 mm à cinq aimants dans le refroidisseur AeroActive 7, les basses sont jusqu’à 77 % plus puissantes, offrant un son 2.1 imbattable pour les jeux ou les divertissements, a déclaré ASUS.

Le smartphone est conforme à la norme IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures, contre IPX4 pour le ROG Phone 6. Un capteur d’empreintes digitales est également intégré à l’écran. Il est équipé d’une caméra arrière de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766, d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels à 125 degrés et d’une caméra macro de 5 mégapixels, ainsi que d’une nouvelle caméra frontale de 32 mégapixels.

Le ROG Phone 7 porte le logo ROG (RGB light) et le 7 Ultimate est équipé de l’écran PMOLED couleur ROG Vision. Il dispose toujours d’une prise audio de 3,5 mm et de deux haut-parleurs frontaux symétriques avec Dirac HD Sound. Le smartphone est doté d’une batterie à deux cellules de 6 000 mAh avec un support de la charge rapide HyperCharge de 65 W.

Spécifications des ASUS ROG Phone 7 et 7 Ultimate

Écran OLED 10-bit HDR 20.4 : 9 de 6,78 pouces (2 448 × 1080 pixels), 165 Hz, luminosité jusqu’à 1500 nits, Delta-E < 1, protection Corning Gorilla Glass Victus

SoC Snapdragon 8 Gen 2 avec GPU Adreno

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage (UFS 4.0)/16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage (UFS 4.0)

Android 13 avec ROG UI & Zen UI

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766, ouverture f/1,9, caméra ultra-large de 13 mégapixels, caméra macro de 5 mégapixels

Caméra frontale de 32 mégapixels

Prise audio 3,5 mm, deux haut-parleurs en façade, haut-parleur stéréo à 5 aimants avec amplificateur Cirrus Logic

Capteur d’empreintes digitales intégré

Poids : 239 g (ROG Phone 7)/249 g (ROG Phone 7 Ultimate)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), USB Type-C, NFC

Résistant à la poussière et à l’eau (IP54)

Batterie de 6 000 mAh (typique)/5 800 mAh (minimum) avec une charge rapide de 65W, charge rapide 5.0 et charge PD 3.0

Prix et disponibilité

Le ASUS ROG Phone 7 est disponible dans les coloris Phantom Black (noir) et Storm White (blanc) au prix de 1 029 euros pour le modèle 12 Go + 256 Go. Le modèle de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera 1 199 €.

Le ROG Phone 7 Ultimate équipé de 16 Go RAM/512 Go stockage est vendu au prix public indicatif de 1 429 €, uniquement en coloris Moonlight White (blanc).