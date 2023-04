L’algorithme de Twitter révèle comment votre portée peut être biaisée

Les réseaux sociaux visent avant tout à capter l’attention. Le sentiment que l’on ne fait que jacasser dans le vide et que personne n’écoute n’est pas rare, mais il n’est pas particulièrement agréable non plus.

La clé des réseaux sociaux semble simple : plus les chiffres sont élevés, mieux c’est. Le monde des algorithmes des réseaux sociaux est très compliqué, comme le montre clairement Twitter (la plateforme a entamé une longue série de changements depuis le rachat par Elon Musk). L’analyse a démontré que certains faux pas courants ont un impact négatif considérable sur la portée d’un compte. Voici comment.

Fin mars 2023, un article de blog de Twitter Engineering a abordé un sujet que de nombreux utilisateurs se sont sûrement posé : comment fonctionne la section Pour vous ? Que se passe-t-il en coulisses pour déterminer quels tweets sont pour moi ? « Le service responsable de la construction et du service de la timeline Pour vous s’appelle Home Mixer », explique l’article. « Home Mixer est construit sur Product Mixer, notre framework Scala personnalisé qui facilite la construction de flux de contenu ».

La moitié des tweets recommandés qu’un utilisateur reçoit proviennent de personnes qu’il ne suit pas, et l’autre moitié de celles qu’il suit. Cette dernière est influencée par des fonctionnalités telles que Real Graph, qui prend en compte la probabilité que deux utilisateurs partagent un engagement. Plus cette probabilité augmente, plus vous avez de chances de trouver le contenu de cet utilisateur dans votre section « Pour vous ».

Pour des millions d’utilisateurs de Twitter, l’objectif ultime est d’atteindre davantage d’autres utilisateurs et d’obtenir plus d’abonnés, de retweets et de réponses. Plus vous pouvez apparaître dans les sections « Pour vous », mieux c’est. Il est également très utile de tweeter et de converser régulièrement. Ce que les utilisateurs ne veulent pas faire, semble-t-il, c’est se lancer dans de grandes folies de suivi ou produire de longs flux de tweets de manière inconsidérée.

Une analyse complexe

Le 1er avril 2023, Aakash Gupta, responsable de la croissance des produits chez Twitter, a analysé le code de l’algorithme de Twitter. Il en est ressorti des informations quelque peu troublantes.

Selon Gupta, les liens vers des sites externes peuvent être signalés comme du spam, bien que cela soit contourné si le tweet en question reçoit un engagement important. L’un des problèmes les plus notables concerne ceux qui ne prennent pas beaucoup de temps pour relire leur contenu. La pondération des tweets reçoit, comme le dit l’algorithme, « un boost (une rétrogradation) si la langue du tweet n’est pas l’une des langues compréhensibles par l’utilisateur… ni la langue de l’interface ». Le « unknownLanguageBoost » se traduit par une rétrogradation de 0,01 de la pondération. En bref, les internautes ont beaucoup moins de chances de voir les tweets truffés de fautes de frappe que vous envoyez accidentellement.

Une autre grande erreur consiste à suivre autant de profils que possible, dans le but d’obtenir plus d’engagements. Cela peut, bien sûr, susciter de nouvelles conversations avec de nouvelles personnes. Toutefois, Gupta note que les utilisateurs qui suivent beaucoup plus de comptes qu’ils n’ont d’abonnés sont sanctionnés par une réduction du classement de leur page, déterminé par une division du ratio abonnés/abonnements pour ce compte.

Il s’agit d’un algorithme délicat à négocier, mais Elon Musk a déclaré que les choses étaient en train de changer et qu’elles changeraient. « Préparez-vous à être déçus au début lorsque notre algorithme sera rendu open source la semaine prochaine », a-t-il tweeté le 21 février 2023, avant la grande révélation, « mais il s’améliorera rapidement ! ».