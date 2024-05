OpenAI prévoit de lancer un moteur de recherche avant la Google I/O

Alors que les gens attendent le prochain Large Language Model de OpenAI, de nouveaux rapports suggèrent que la startup en vogue pourrait bientôt lancer un moteur de recherche. Jimmy Apples sur X (anciennement Twitter) a partagé quelques informations à ce sujet.

Selon lui, OpenAI pourrait lancer un moteur de recherche au lieu d’un nouveau génération de son LLM lors d’un événement interne qui aura lieu le 9 mai.

Si vous n’êtes pas au courant, Google tiendra son événement Google I/O le 14 mai. Il pourrait s’agir d’une stratégie de la part d’OpenAI pour devancer Google avant sa conférence annuelle des développeurs, au cours de laquelle le géant de la recherche devrait faire de grandes annonces en matière d’IA.

Pour étayer ses dires, Jimmy Apples a partagé un fichier journal sur Pastebin qui montre que search.chatgpt.com est le sous-domaine. Cependant, il ajoute qu’il « pourrait s’agir de quelque chose de vraiment ennuyeux/générique », alors n’y voyez pas trop clair. Le sous-domaine affiche actuellement « Not found » au lieu de générer une erreur 404 ou NXDOMAIN.

Au début du mois de février, The Information a rapporté que OpenAI était en train de développer un produit de recherche sur le Web qui défie Google sur son terrain. Le rapport indique également que le produit de recherche sera en partie alimenté par Bing.

Apparemment, certaines personnes utilisent ChatGPT comme un moteur de recherche, ce qui a incité OpenAI à créer une alternative à Google Recherche.

Lors d’un podcast avec Lex Fridman, Sam Altman a récemment déclaré ce qui suit lorsqu’on lui a demandé comment les gens allaient accéder à l’information et si OpenAI était prête à s’attaquer à Google Search.

Je trouve cela ennuyeux. Je veux dire que si la question est de savoir si nous pouvons construire un meilleur moteur de recherche que Google ou autre, alors bien sûr, nous devrions y aller, comme vous le savez, les gens devraient utiliser un meilleur produit. Mais je pense que ce serait sous-estimer ce que cela peut être. Google vous montre 10 liens bleus, 13 publicités et 10 liens bleus, et c’est une façon de trouver des informations. Mais ce qui me passionne, ce n’est pas que nous puissions construire une meilleure copie de Google Search, c’est qu’il existe peut-être une bien meilleure façon d’aider les gens à trouver, à agir et à synthétiser l’information.