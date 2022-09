Test du Asus Zenfone 9 : la perfection compacte

Le vaisseau amiral Android compact est de retour ! ASUS a fait un travail magnifique une fois de plus, en perfectionnant la recette compacte que la société a inventée avec le Zenfone 8. Maintenant, la deuxième itération de cette idée prend vie avec le Zenfone 9. La liste des avantages de ce smartphone est plus longue que ma main et il y a très peu d’inconvénients hérités du facteur de forme compact. ASUS a réussi à améliorer un appareil déjà excellent dans pratiquement tous les domaines, tout en maintenant le prix à un niveau très raisonnable.

Le Zenfone 9 arrive en France avec un prix de seulement 799 euros, et toute analogie avec l’iPhone mini est absolument valable ici. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais avoir leur propre flagship mini, et avec des fonctionnalités intéressantes qui font défaut aux autres smartphones phares.

Dans un monde de smartphones privé de chargeurs, et autres goodies dans la boîte de détail, le Zenfone 9 va à contre-courant. Dans la boîte, en plus de la documentation obligatoire, vous trouverez un chargeur de 30 W, un câble USB-C vers USB-C, une coque arrière, et bien sûr le Zenfone 9. Il est également intéressant de noter que ASUS a pensé à l’environnement, non pas en supprimant des éléments de la boîte de détail, mais en la rendant entièrement recyclable. Il n’y a pas de couche de plastique brillant sur le papier, et le toucher est rugueux — un petit prix à payer pour sauver la planète.

Zenfone 9 : design

Le design du ASUS Zenfone 9 est l’un des grands changements si on le compare à son prédécesseur. ASUS a opté pour un cadre plat en aluminium, une bosse de caméra complètement repensée, composée de deux grosses bosses circulaires, l’une dépassant plus que l’autre.

L’arrière a également été repensé avec un nouveau matériau polymère — on a l’impression qu’il s’agit d’un matériau spongieux et de papier, et il repousse entièrement les traces de doigts. Pour certaines personnes, ce n’est peut-être pas aussi joli que d’autres conceptions en verre, mais le Zenfone 9 a du caractère, et vous ne pouvez pas le confondre avec quoi que ce soit d’autre sur le marché. Et, c’est en fait un impressionnant exploit en soi.

L’avant est plat, et ce magnifique écran de 5,9 pouces est bien caché sous une feuille de verre Corning Gorilla Victus. La caméra frontale se retrouve dans un poinçon, positionnée dans le coin supérieur gauche, avec un anneau argenté autour d’elle (je ne sais toujours pas pourquoi ASUS veut souligner le trou dans l’écran de cette façon).

Le côté gauche du châssis est complètement propre, on peut trouver la prise audio de 3,5 mm sur le dessus, il y a un port USB-C sur le bas à côté de la grille du haut-parleur, le micro et le plateau SIM. Et sur la droite se trouve le bouton d’alimentation intelligent/capteur d’empreintes digitales, sous les boutons de volume.

Cette touche intelligente est très pointue, vous ne pourrez donc pas la manquer si vous utilisez le geste « glisser pour voir les notifications ». À part cela, tout semble vraiment solide et bien construit. Il y a une belle courbure sur les côtés de la couverture arrière et le smartphone est très agréable dans la main.

Il existe quatre variantes de couleurs : noir, bleu, rouge et blanc.

Zenfone 9 : écran

J’ai été vraiment impressionné par l’écran du Zenfone 8, et les choses sont littéralement encore plus belles sur le nouveau modèle. Le panneau lui-même est le même, mais il a été retouché pour produire encore plus de luminosité, et également calibré à la perfection. La résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) sur cet écran relativement petit de 5,9 pouces se traduit par une densité de pixels de 445 ppp et une image très nette et détaillée. Il existe 5 préréglages de couleurs — Optimal, Naturel, Cinématique, Standard et Personnalisé — le Standard étant le plus précis du lot.

Bien sûr, vous pouvez régler la température des couleurs manuellement, mais dans le mode Standard, elle est presque parfaite à 6500 K. Tout comme son prédécesseur, le Zenfone 9 peut aller jusqu’à 120 Hz sur les chiffres de taux de rafraîchissement, et vous avez également 60 Hz, 90 Hz, et un mode Auto.

Il y a également un tas d’autres fonctionnalités tel que le mode Always-on Display, l’affichage intelligent (prolonge le temps d’allumage de l’écran lorsque vous regardez l’écran), Lift to check, et plus encore. La luminosité extérieure est sensiblement meilleure que celle du précédent modèle, même si nos mesures ont montré des résultats analogues.

On peut longuement parler de la technologie, de la gradation DC, du temps de réponse de 1 ms et du taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, mais le fait est que le Zenfone 9 a un écran merveilleux. Il n’a rien à envier aux principaux smartphones phares.

Un capteur latéral intelligent

En termes de biométrie, au lieu d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, le Zenfone 9 s’appuie sur un capteur capacitif latéral, qui est également un bouton intelligent avec quelques astuces ici et là.

Vous pouvez utiliser un couple de gestes intelligents, des poussées de boutons avec cette touche intelligente. Vous pouvez appuyer deux fois sur cette touche pour activer les services vocaux de Google, et la personnaliser pour ouvrir Google Assistant ou une application de votre choix.

La configuration de la reconnaissance faciale est très facile, et lorsque vous la combinez avec la fonction « Lever pour activer », vous bénéficiez d’une expérience utilisateur vraiment fluide et rapide (en soulevant le smartphone, vous le déverrouillez automatiquement, vous accédez à l’écran d’accueil, et vous pouvez utiliser des raccourcis pour appeler vos meilleurs amis d’un seul toucher !).

Zenfone 9 : performances

Le Zenfone 9 est équipé du tout dernier et meilleur SoC de Qualcomm — le Snapdragon 8+ Gen 1. Et, les résultats obtenus par ce petit appareil sont tout à fait impressionnants. Le smartphone peut chauffer un peu plus lorsqu’il est fortement sollicité, ce qui est une conséquence inévitable de la taille physique et du puissant chipset, mais rien d’ingérable.

Le logiciel Génie du jeu que l’on a vu sur le ROG Phone 6 Pro est également présent sur le Zenfone 9, vous donnant le contrôle sur une variété de paramètres utiles pendant que vous jouez. Il est vrai que jouer sur un appareil de 5,9 pouces peut être difficile, mais le smartphone est suffisamment rapide pour s’acquitter de cette tâche si vous décidez de jouer à PUBG ou de parcourir le magnifique monde de Genshin Impact.

ASUS permet également aux utilisateurs d’atténuer ou de désactiver complètement les animations de l’interface utilisateur (une fonction qui est normalement cachée dans le menu Développeur), ce qui rend le smartphone encore plus rapide. Le smartphone est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, et si le premier est plus que suffisant pour toute tâche pratique imaginable, le second peut s’avérer insuffisant si vous tournez beaucoup de vidéos 8K (l’absence de logement pour carte micro SD est une déception dans ce scénario).

Audio

Un autre domaine cool et surprenant dans lequel le Zenfone 9 excelle est la qualité audio. Oui, il y a une prise audio de 3,5 mm et vous pouvez brancher vos écouteurs audiophiles pour passer par le DAC Qualcomm Aqstic spécial avec le support haute résolution (codec WCD9380), mais même si vous écoutez les deux haut-parleurs stéréo super linéaires, le son qui en sort est assez impressionnant.

Encore une fois, pour un si petit appareil, le son a du volume et les basses fréquences sont artificiellement améliorées par l’ajout d’harmoniques afin de lutter contre les limites physiques desdits haut-parleurs. L’annulation de la diaphonie et la correction de la réponse en fréquence sont également améliorées, et si tous ces termes ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas. Nul doute que le son du smartphone est très bon, à la limite de l’impressionnant.

Il y a un assistant audio complet avec un égaliseur à 10 bandes, 4 scénarios sonores distincts, et il a été co-créé et réglé par Dirac. L’haptique est également très bonne, avec une belle vibration.

Zenfone 9 : logiciel

Le Zenfone 9 est livré avec Android 12, avec la surcouche Asus ZenUI. La plupart du temps vous ne la verrez même pas, et la sensation est généralement celle d’une version « pure » d’Android. L’implémentation de ZenUI est vraiment intelligente, et la plupart des fonctionnalités sont intégrées soit à l’aide des outils Google, soit d’une manière qui les rend vraiment discrètes. Il n’y a pas de bloatware, une bonne nouvelle pour une surcouche.

L’une des fonctions les plus utiles est liée au bouton multifonction ZenTouch. Avec Smart key, vous pouvez le programmer pour lancer n’importe quelle application par une double pression, ou utiliser le service vocal. La saisie et la transcription vocales fonctionnent très bien. Si vous êtes au volant et que vous devez répondre à un SMS, il vous suffit d’appuyer deux fois sur le bouton ZenTouch, de dicter votre réponse (elle s’affichera automatiquement dans l’application de chat que vous utilisez) et d’appuyer sur Envoyer. Plus besoin de conduire et d’envoyer des SMS.

Vous pouvez également activer la fonction « glisser pour vérifier les notifications », et cela peut éviter toute gymnastique de la main. Mais là encore, l’appareil étant suffisamment petit, cette fonctionnalité n’est pas nécessaire et peut conduire à des activations fantômes lorsque vous saisissez le smartphone. Néanmoins, mieux vaut l’avoir et ne pas en avoir besoin que l’inverse. Il y a une section d’astuces assez sympa et complète pour vous montrer toutes les choses merveilleuses que vous pouvez faire avec votre nouveau Zenfone 9, de sorte que vous ne passerez pas à côté d’une fonctionnalité cool par erreur.

Zenfone 9 : caméras

L’un des inconvénients d’un appareil aussi petit est qu’il n’y a pas d’espace physique pour trois capteurs de caméra, il a donc fallu faire des sacrifices. Le Zenfone 9 suit la philosophie de son prédécesseur en gardant les choses basiques, en matière de photographie — une caméra principale, une ultra-large, rien de plus.

Le capteur principal a été mis à niveau avec le 1/1.56 pouce Sony IMX766, placé sous un objectif à ouverture f/1.9 avec un FOV de 84,6°. Il s’agit d’un capteur de 50 mégapixels qui utilise la technologie Quad Bayer pour produire des photos de 16 mégapixels. L’absence d’un zoom dédié est quelque peu compensée par l’utilisation de recadrages 2x sans perte.

La grande innovation technologique est le stabilisateur de cardan hybride à 6 axes et les capacités de capture vidéo 8K à 24 fps avec stabilisation optique de l’image. Ce système fait des merveilles en vidéo, mais il peut également être utile pour les photos à longue exposition.

La caméra secondaire utilise le même capteur Sony IMX363 de 1/2.55 pouce que le Zenfone 8 avec une ouverture f/2.2 et un FOV de 113˚. Il peut également faire des photos macro jusqu’à 4 cm si c’est votre truc.

Dans l’ensemble, j’ai été assez satisfait des résultats finaux des deux capteurs Sony à l’intérieur du Zenfone 9. Ce n’est pas un saut énorme par rapport au précédent modèle, mais vous pouvez prendre des photos assez décentes avec le smartphone, même dans des conditions d’éclairage difficiles (par exemple, contre le soleil). Le décalage de couleur entre les deux capteurs est minime, et les images de la caméra principale et de la caméra ultra-large semblent assez cohérentes entre elles, du point de vue des couleurs.

Le recadrage sans perte 2x ne peut pas battre un capteur photo à zoom dédié, mais c’est une option agréable à avoir, plutôt que de prendre des photos à 50 mégapixels et de devoir recadrer manuellement en post-production.

Il y a un mode nuit dédié, qui fonctionne en assemblant quelques images et en faisant sa magie algorithmique. Vous pouvez en profiter si vous avez la main sûre, mais vos résultats peuvent varier, en fonction de la scène, de la quantité de lumière et d’une autre douzaine de facteurs. Les prises de vue de nuit sont également assez décentes, avec un bon niveau de détail et des couleurs précises.

La caméra frontale mérite un certain crédit : il s’agit d’un autre capteur Sony, le IMX663 de 1/2.93 pouce. Si cela vous semble familier, c’est parce que le capteur de la caméra frontale du Zenfone 9 est en fait le capteur de la caméra principale de son prédécesseur. Il offre l’autofocus Dual PD, la stabilisation d’image, le zoom et des clichés de 12 mégapixels (Quad Bayer) avec des pixels de 1,22 µm. Tout cela est très impressionnant sur le papier, et également bon dans la vie réelle. Il y a également un mode Portrait dédié, et vous pouvez contrôler la quantité de flou d’arrière-plan.

Une stablisation parfaite !

En ce qui concerne les échantillons vidéo, c’est ici que la vraie magie opère. ASUS est très fière de son système de cardan à 6 axes, et il fonctionne en tandem avec la stabilisation d’image logicielle pour produire certaines des vidéos les plus fluides que j’ai vues prises par un smartphone.

Vous obtenez les meilleurs résultats en 1080p, car il y a également un certain recadrage pour améliorer encore la compensation du cardan jusqu’à 3 degrés. Le cardan lui-même est un composant actif qui utilise les données fournies par les capteurs gyroscope et accéléromètre pour compenser tout mouvement indésirable pendant l’enregistrement/la prise de vue.

Vous pouvez aller jusqu’à 8K à 24 images par seconde avec ce smartphone et le système de cardan fait le travail même à cette résolution. Ceci étant dit, vous pouvez enregistrer de superbes vidéos 4K à 60 fps, stabilisées par le système gimbal, avec un bon niveau de détail, une exposition adéquate et une précision des couleurs plutôt décente, sans brûler tout votre stockage avec ces fichiers 8 K.

Zenfone 9 : autonomie

Le Zenfone 9 est livré avec une batterie d’une capacité de 4 300 mAh à bord, ce qui est impressionnant à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le smartphone a conservé les dimensions physiques de son prédécesseur (réussissant en fait à rétrécir de 2 %), tout en augmentant la batterie de 300 mAh. Je ne sais pas comment ASUS a réussi à le faire, mais les résultats sont là.

Pour un si petit smartphone, 4 300 mAh semblent énormes — ASUS déclare que le Zenfone 9 est capable de tenir 1,9 jour dans sa propre procédure de test de batterie, et je suis heureux d’annoncer que ce n’est pas un simple élément marketing.

En dehors des scores de benchmarks, l’autonomie de la batterie semble assez robuste. Je suis presque sûr que vous pouvez obtenir 2 jours complets avec une utilisation modérée, et même si vous ne le ménagez pas, le smartphone vous fera passer une journée complète sans problème.

Le Zenfone 9 est livré avec un bloc de charge de 30 W dans la boîte, et c’est également la puissance maximale à laquelle vous pouvez pomper du jus dans la batterie. Cela peut sembler un peu lent, comparé aux champions de la charge avec des chargeurs de 100 W et 120 W, mais le principal coupable ici est qu’il y a une seule batterie à l’intérieur. Cela signifie que vous ne pouvez pas charger deux cellules simultanément, ce qui réduit considérablement les temps de charge.

Néanmoins, vous pouvez passer de 0 à 100 % en un peu plus d’une heure (74 minutes), ce qui n’est pas si mal. Et avec une autonomie de plus de deux jours, vous n’aurez pas à vous accrocher au câble de recharge.

Zenfone 9 : verdict

C’est l’heure du verdict final. Le Zenfone 9 est un excellent smartphone, il n’y a aucun doute là-dessus. Qu’il soit génial ou non pour vous, cela dépend de vos besoins spécifiques. Si vous aimez les petits smartphones qui ont du punch, le Zenfone 9 pourrait être le smartphone de vos rêves. D’un autre côté, si les grands écrans et les systèmes de caméras multiples sont votre truc, vous ne trouverez probablement pas le Zenfone 9 aussi excitant que d’autres flagships plus grands.

Mais pour résumer, ce smartphone présente un ensemble impressionnant : le processeur le plus rapide du marché, un grand écran, une autonomie incroyable, des haut-parleurs étonnamment bons, soutenus par une prise audio de 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales rapide et précis, des astuces d’interface utilisateur pour rendre votre expérience encore plus fluide, et enfin, un prix tout à fait décent.