Google Chat bénéficie d’une refonte Material Design 3, avec des boutons arrondis et des accents bleus

Des modifications mineures ont également été apportées à l’affichage principal des messages, à la configuration de la composition, au bouton de nouveau sujet et au panneau de discussion dans les messages directs et les espaces.

Google Chat se dote d’un nouveau look qui s’harmonise avec les interfaces remaniées de Google Drive, Docs, Sheets, Slides et Gmail. À l’instar des changements apportés aux autres applications de l’espace de travail, cette nouvelle version est également basée sur le système Material Design 3 de Google .