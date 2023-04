Les tailles d’écran des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro révélées

Les petits smartphones sont un peu rares ces jours-ci sur le marché des flagships. Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un smartphone compact — comme le Zenfone 9 — le Pixel 5 de Google était un smartphone de poche de 6 pouces. Juste assez petit pour répondre à ceux qui penchent pour des combinés plus petits. Aujourd’hui, il semble que Google pourrait à nouveau emprunter cette voie avec le Pixel 8 standard.

Il est encore trop tôt pour dire quels seront les meilleurs smartphones Android de 2023. Un tel débat ne pourra jamais être tranché sans l’apport du créateur lui-même, Google. Malheureusement, il faudra attendre un certain temps avant que l’entreprise ne lance sa gamme officielle de produits phares pour cette année, mais nous venons de recevoir une autre information intéressante à ce sujet.

Dans un récent tweet, Ross Young, éminent analyste de l’industrie de l’affichage, a révélé les tailles d’affichage précises du Pixel 8 et de son grand frère, le Pixel 8 Pro. Il n’y a pas de surprise en ce qui concerne ce dernier. L’option haut de gamme de Google serait dotée d’une dalle assez standard de 6,7 pouces.

From DSCC’s new monthly OLED smartphone service:

—Google Pixel 8 – 6.16″, down from 6.32″ on the Pixel 7

—Google Pixel 8 Pro – 6.7″, same as Pixel 7 Pro

Both start panel production in May. —Ross Young (@DSCCRoss) April 12, 2023

Cependant, le modèle standard sera nettement plus petit que son prédécesseur et sera ostensiblement équipé d’un écran de 6,16 pouces (contre 6,32 pouces sur le Pixel 7). Young affirme également que la production de panneaux commencera le mois prochain.

Il convient de noter que l’écran du Pixel 8 standard a fait l’objet de nombreuses controverses. À l’origine, lorsque les premiers rendus de l’appareil ont fait surface en ligne, le consensus était que l’appareil aurait un facteur de forme très compact. En fait, une source a affirmé que le Pixel 8 aurait un écran de 5,8 pouces, ce qui le rendrait plus petit que le Pixel 7a. Par la suite, il a ajusté sa prédiction et stipulé que la taille du panneau serait plus proche de 6,2 pouces.

Un teasing à la I/O 2023 ?

Aujourd’hui, il semble que nous soyons arrivés à un chiffre concret. Pour référence, Ross Young est l’une des sources les plus fiables pour tout ce qui a trait à l’affichage et son parcours est presque impeccable. Néanmoins, il s’agit toujours d’une fuite et il convient de la traiter comme tel. C’est-à-dire avec des pincettes.

Alors que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro feront probablement leurs débuts à la fin de l’année 2023, il n’est pas tout à fait déraisonnable de s’attendre à un aperçu lors de la conférence Google I/O le mois prochain. Après tout, c’est précisément ce que Google a fait la dernière fois et l’entreprise a développé un penchant pour le teasing de ses produits bien avant leur lancement officiel.