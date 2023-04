Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 : une fuite suggère qu’ils sont plus légers que jamais

Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 : une fuite suggère qu'ils sont plus légers que jamais

Les détails des prochains smartphones pliables de Samsung — le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 — fuient de plus en plus régulièrement, avant leur lancement prévu en août, et une nouvelle fuite confirme les précédentes rumeurs qui suggéraient que le changement le plus important concernerait l’écran de couverture du Z Flip 5.

Les dernières fuites proviennent d’Ice Universe, un informateur fiable de Samsung sur Twitter, et font référence à la taille et au poids de l’écran des appareils pliables. Ce rapport est peu détaillé, mais reste conforme aux précédentes fuites reçues au cours des derniers mois.

100%

Flip5 3.4/6.7 187g

Fold5 6.2/7.6 254g — Ice universe (@UniverseIce) April 11, 2023

Si ces tailles sont correctes, cela signifie que le Galaxy Z Flip 5 sera doté d’un écran de couverture beaucoup plus grand que l’écran extérieur de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4. Et, si c’est vrai, cela rendra l’interaction avec les applications et les widgets beaucoup plus facile et agréable qu’elle ne l’est actuellement sur l’écran relativement petit du Z Flip 4.

Cette dernière fuite ajoute également que les deux grands appareils pliables de Samsung de 2023 devraient peser respectivement 254 et 187 grammes. Si ces chiffres sont exacts, cela signifierait que le Galaxy Z Fold 5 serait un peu plus léger que le Galaxy Z Fold 4 (qui pèse 263 g), tandis que le Z Flip 5 pèserait le même poids que son prédécesseur.

Lorsqu’il s’agit de smartphones pliables, chaque petit changement compte. Les smartphones pliables existent peut-être depuis quelques années, mais ils n’ont pas encore atteint la masse critique nécessaire pour bousculer le marché de la téléphonie mobile, qui reste largement dominé par des modèles plus conventionnels. Il est donc logique que les fabricants continuent d’affiner leurs modèles afin de créer des appareils réellement destinés au grand public.

Toute amélioration est la bienvenue

Le format de la gamme Galaxy Z Fold est souvent comparé à celui du OPPO Find N, tout comme le Z Flip l’est à celui du OPPO Find N2 Flip. Les facteurs de forme plus petits et plus carrés signifient que la répartition du poids est différente, et les écrans de couverture plus grands signifient que vous pouvez faire beaucoup plus sur l’écran extérieur sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone. Bien qu’il ne semble pas que nous verrons une grande différence entre le Z Fold 5 et son prédécesseur, selon les rumeurs, l’écran de couverture beaucoup plus grand du Z Flip 5 va faire une grande différence dans l’utilisation quotidienne.

Si Samsung parvient à offrir une expérience meilleure et plus puissante (associée aux adaptations du facteur de forme pliable d’Android 14 actuellement évoquées), il pourrait s’agir d’un grand pas en avant pour que les smartphones pliables deviennent les appareils de prédilection d’un nombre croissant de consommateurs.

Les deux appareils devraient être lancés en même temps ou à peu près, avec une annonce lors de l’événement annuel Unpacked de Samsung en août.