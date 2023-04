Opera lance un VPN gratuit pour les utilisateurs iOS

Étant donné que les utilisateurs de smartphones passent beaucoup de temps sur d’autres applications, il aurait été intéressant de disposer d’un certain degré de protection à l’échelle du système dans le cadre de la version gratuite. Ceci étant dit, si vous passez beaucoup de temps à surfer sur le Web, ce serait une bonne idée d’essayer le service VPN gratuit d’Opera et de voir comment il fonctionne.

L’un des principaux avantages de l’utilisation du service VPN gratuit est que les utilisateurs n’ont plus besoin de s’abonner ou de se connecter à une application VPN distincte. Le processus d’activation du service VPN sur Opera est simple, et nécessite seulement que les utilisateurs basculent un bouton VPN dans le menu des paramètres du navigateur. Opera a également confirmé que son VPN est un service sans enregistrement , ce qui signifie essentiellement que l’entreprise ne collecte aucune donnée personnelle relative à l’historique de navigation des utilisateurs ou à d’autres activités, garantissant ainsi un anonymat complet en ligne.

Outre l’avantage inhérent d’avoir une option VPN liée au navigateur mobile, le service VPN gratuit d’Opera offre également aux consommateurs une bande passante illimitée sans plafond de données . Parmi les autres avantages de la version gratuite, citons la protection contre les fuites DNS, la disponibilité de plus de 100 serveurs et la possibilité de choisir entre différents emplacements VPN.

Le service VPN intégré d’Opera est disponible sur tous les principaux systèmes d’exploitation de bureau et de smartphone, y compris Android, Windows, Mac et Linux. Cependant, pour une raison quelconque, la fonction VPN gratuite d’Opera n’était pas disponible pour la version iOS d’Opera pendant plusieurs années, jusqu’à présent.