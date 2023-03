Vivo annonce le futur concurrent du Galaxy Z Fold 5 : le Vivo X Fold 2

Par ailleurs, un examen plus approfondi de l’appareil photo révèle la présence de trois caméras, à savoir une caméra ultra-large (16 mm), une caméra principale et une caméra à téléobjectif 2x (47 mm). Ceux qui s’attendent à une caméra périscopique à longue portée comme sur les précédents appareils X Fold seront toutefois déçus.

Nous n’avons pu trouver aucune image du Vivo X Fold 2 parmi les documents partagés, mais nous ne pouvons que supposer que le smartphone a été présenté lors d’un quelconque événement dédié aux médias pendant le forum. Une autre partie du texte indique que le smartphone sera doté d’une « configuration phare complète » et d’une « sensation de légèreté et de finesse ».

Vivo a publié quelques images sur Weibo, évoquant le Boao Forum for Asia 2023 (28-31 mars) et partageant quelques informations sur le smartphone pliable susmentionné. Une partie du texte traduit indique : « C’est un grand honneur que le Vivo X Fold 2 ait fait sa première mondiale au Forum de Boao en Asie ».

Il semblerait que la Chine soit prête à voir un nouveau concurrent au futur Galaxy Z Fold 5 ! Après que Honor a lancé son superbe Magic Vs pliable et que OPPO ait fait les gros titres avec l’étonnant design du Find N2 Flip , Vivo se prépare à présenter au monde entier son smartphone pliable de nouvelle génération : le Vivo X Fold 2 .