Le Surface Hub 2S de Microsoft va enfin être mis à niveau, et offrira Teams Rooms

Microsoft a annoncé qu’une deuxième génération de son tableau blanc interactif Surface Hub 2S arriverait dans le courant de l’année, équipée de nouvelles fonctionnalités construites autour du logiciel de conférence Teams de Microsoft.

Bien que les détails soient rares, nous savons que le design du nouveau produit restera très similaire aux modèles précédents, avec des bords fins dans les mêmes formats 50 pouces et 85 pouces, et des écrans multitouch à 20 points que l’actuel Surface Hub 2S. Mais le changement le plus important est sans doute l’introduction d’un nouveau système d’exploitation : il sera le premier tableau tactile à utiliser Teams Rooms on Windows.

Microsoft Teams Rooms est destiné aux systèmes de conférence tout-en-un conçus pour remplacer les dispositifs individuels de réunion à distance tels que les webcams et les téléviseurs. Microsoft indique que l’expérience Teams Rooms on Windows ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que des dispositions vidéo supplémentaires, des modes de canaux de discussion et des capacités de gestion pour les utilisateurs et les administrateurs. Elle présente également une nouvelle interface utilisateur qui ressemble à celle de Teams Rooms pour les appareils Android, mais les détails sur le nouveau système d’exploitation sont par ailleurs minces.

Il promet de fonctionner non seulement avec Teams, mais aussi avec une poignée d’autres plateformes de vidéoconférence comme Zoom et Webex, mais il n’est pas fait mention de Google Meet, qui reste très apprécié par les entreprises et les établissements d’enseignement.

Les anciens modèles Surface Hub 2S fonctionnant actuellement sous Windows 10 Team Edition auront la possibilité de migrer vers l’expérience Teams Rooms on Windows « à une date ultérieure ». Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 Team Edition avec des mises à jour de sécurité et des corrections de bugs jusqu’au 14 octobre 2025, après quoi tous les produits Windows 10 seront retirés.

Pas encore de prix annoncé

Microsoft n’a pas annoncé de date de sortie pour le Surface Hub 2S de seconde génération, et n’a pas non plus fourni d’informations sur les prix. Si l’on se fie au modèle existant, il ne sera certainement pas bon marché — les prix ont commencé à 9 699 euros lors de sa sortie en France.

Microsoft avait initialement prévu de sortir une cartouche qui mettrait à niveau le GPU et le processeur pour le Surface Hub 2S original afin de faciliter la prise en charge des tuiles et de la rotation. La cartouche a ensuite été abandonnée en faveur d’une « mise à jour logicielle majeure » basée sur la dernière version de Windows 10.

C’était il y a trois ans. Les mises à jour logicielles ont été mineures, et on ne sait pas si Microsoft mettra à niveau le matériel de la Surface Hub 2S de deuxième génération. Microsoft n’a même pas confirmé si le prochain modèle prendra enfin en charge les fonctionnalités de tuilage et de rotation promises en 2018.