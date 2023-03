Une faille de Windows 11 permet de récupérer des parties de captures d’écran « rognées »

Lorsque vous effectuez une capture d’écran et que vous recadrez des informations sensibles, il est toujours possible de récupérer une partie de l’image qui était censée avoir été supprimée dans certaines circonstances.

Ce n’est pas la première fois que des documents expurgés se révèlent avoir laissé des données cachées intactes et lisibles avec les bons outils et les bonnes connaissances. Un récent bug dans l’outil Markup de Google pour le smartphone Pixel, humoristiquement surnommé « Acropalypse », montre que ce problème pourrait être étonnamment courant.

Dans un commentaire sur le tweet concernant le bug du smartphone Pixel, Chris Blume a partagé une découverte similaire concernant l’outil Capture d’écran de Windows 11. Une image PNG qui nécessite 198 octets se transforme en un fichier beaucoup plus volumineux de 4,7 ko lorsqu’elle est enregistrée par-dessus une image existante. Lorsqu’elle est enregistrée en tant que nouveau fichier, elle n’augmente que de 56 octets, probablement en raison de l’ajout de métadonnées.

I’ve got a fun one for you all to look at.

I opened a 198 byte PNG with Microsoft’s Snipping Tool, chose “Save As” to overwrite a different PNG file (no editing), and saves a 4,762 byte file with all that extra after the PNG IEND chunk.

Sounds similar 😀

— Chris Blume (@ProgramMax) March 21, 2023