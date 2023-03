Le mode nuit du Pixel 8 Pro pourrait vous impressionner

Si vous faites partie de ceux qui recherchent des performances d’appareil photo carrément impressionnantes sur un smartphone Android, vous seriez le plus souvent tenté d’opter pour le Galaxy S23 Ultra ou le Pixel 7 Pro. Tous deux font partie des meilleurs smartphones Android et sont équipés de certaines des meilleures fonctionnalités d’appareil photo sur un smartphone que nous ayons vu.

Et si Samsung a sa propre façon de faire, que nous avons tous appris à connaître grâce à leurs campagnes de marketing agressives, la technologie de Google n’est pas non plus à dédaigner. L’application Google Appareil photo est tellement impressionnante qu’elle dispose d’équipes dédiées qui tentent de la faire fonctionner sur des smartphones non Pixel. Mais naturellement, ce n’est pas pour rien qu’elle fonctionne mieux sur les Pixel.

Mais à chaque mise à jour de l’application Appareil photo de Google, il y a une raison de se réjouir. Avec la version 8.8, qui a été publiée la semaine dernière, de nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été apportées aux nouveaux et aux anciens Pixel. Mais ce n’est pas tout, car l’équipe de 9to5Google a creusé un peu plus profondément dans le code. Ils y ont découvert une toute nouvelle fonctionnalité, qui pourrait éventuellement faire ses débuts sur le Pixel 8 Pro.

Cette prétendue fonctionnalité permettra essentiellement au Pixel 8 Pro de mélanger des photos, réalisées avec différentes caméras, pour tenter de créer une photo en mode nuit (Night Sight) plus détaillée. Cela signifie que la puissante puce à l’intérieur sera à l’œuvre pour placer les bonnes images aux bons endroits afin de fournir une image qui semble nettement plus haute résolution.

Pour les fans de Pixel, ce concept n’aura rien de nouveau. Après tout, le Pixel 7 Pro est capable de faire quelque chose d’analogue. Le flagship « Pro » de Google est capable de prendre des clichés avec la caméra principale et le téléobjectif, qu’il mélange ensuite afin de fournir plus de détails au centre de l’image.

Une excellente nouvelle

Il est donc tout à fait logique d’intensifier les choses en incluant ce savoir-faire dans le mode nuit du Pixel 8 Pro. Les photos en basse lumière sont généralement un défi pour la plupart des smartphones, pour de nombreuses raisons telles que la taille du capteur ou un éclairage insuffisant. Du côté de l’utilisateur, cela fonctionnera à peu près comme décrit ci-dessus, mais avec un temps d’attente plus long, afin que le capteur puisse absorber autant de lumière que possible.

Vision de nuit a été amélioré pratiquement chaque année sur les téléphones Pixel, et il n’est donc pas vraiment surprenant d’entendre parler de cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, il est toujours excitant de savoir que le prochain Pixel aura plus à montrer qu’un simple look rafraîchi !