Google offre à certains Pixel Superfans un accès anticipé à son chatbot conversationnel Bard

Au début du mois dernier, Google, essayant de détourner l’attention de Microsoft, de ChatGPT et de Bing, a présenté son propre chatbot conversationnel nommé Bard. Alors que le nouveau Bing alimenté par l’IA continue d’être déployé et qu’OpenAI continue d’améliorer son chatbot, Google n’a pas encore lancé Bard. Mais les choses sont en train de changer. 9to5Google affirme avoir vu un e-mail envoyé aux Google Pixel Superfans leur donnant la possibilité d’utiliser Bard avant le reste du public.

L’e-mail dit : « Rencontrez Bard, une expérience précoce de Google qui vous permet de collaborer avec l’IA générative. Nous aimerions vous offrir un accès anticipé en tant que membre de notre communauté de Pixel Superfans, afin que vous puissiez commencer dès le lancement de Bard et nous faire part de vos commentaires. Nous sommes impatients de savoir comment les gens commencent à utiliser Bard, mais nous savons aussi que les grands modèles de langage n’ont pas toujours raison. Les commentaires d’un large éventail d’experts et d’utilisateurs aideront Bard à s’améliorer ».

Pour ceux qui ne connaissent pas le programme Pixel Superfans, il s’agit d’une communauté mise en place par Google. Comme l’explique l’entreprise, « la communauté des Pixel Superfans est un groupe d’utilisateurs passionnés de Pixel qui veulent partager leur amour de tout ce qui est Pixel avec d’autres. Les Superfans ont accès à des événements spéciaux sur invitation, à des avantages surprises de la part de Google et à un groupe de discussion privé. Ils ont ainsi le sentiment d’appartenir à un groupe de personnes partageant les mêmes idées, passionnées et enthousiastes à l’égard de Pixel. »

Pour devenir un Pixel Superfans, vous devez recevoir une invitation de Google, être âgé de 18 ans ou plus et vivre aux États-Unis. Les membres de la communauté bénéficient d’avantages, d’offres spéciales, de cadeaux et d’un accès à certains événements et expériences.

Google aurait demandé à des employés de tester Bard afin que le chatbot d’IA puisse être corrigé chaque fois qu’il donne une mauvaise réponse ou qu’il a des hallucinations. En donnant aux Pixel Superfans un accès similaire à Bard, ces utilisateurs peuvent « former » davantage le chatbot pour l’aider à répondre correctement aux requêtes.

Google sent la menace Bing

L’IA conversationnelle expérimentale est alimentée par le modèle d’apprentissage du langage LaMDA de Google, et l’entreprise la teste en interne depuis février.

Bing a grandement bénéficié de l’intégration de ChatGPT à son moteur de recherche mobile et de bureau. Au début du mois, Bing a enfin dépassé les 100 millions d’utilisateurs quotidiens actifs. Google se sent peut-être un peu menacé, c’est pourquoi il cherche à faire passer Bard à la vitesse supérieure si rapidement.