La nouvelle boutique de jeux mobile Xbox de Microsoft pourrait être lancée en 2024

Microsoft se prépare à lancer sa boutique de jeux mobile Xbox dès l’année prochaine. Le géant du logiciel a révélé ses plans pour une boutique mobile Xbox l’année dernière, et aujourd’hui, Phil Spencer, le chef de Xbox, déclare que l’entreprise construit le magasin en prévision d’entreprises comme Apple et Google qui sont obligées d’ouvrir leurs magasins d’applications mobiles.

« Nous voulons être en mesure d’offrir la Xbox et le contenu de nos partenaires tiers sur n’importe quel écran où quelqu’un voudrait jouer », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, lors d’une interview avec le Financial Times. « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas le faire sur les appareils mobiles, mais nous voulons construire un monde qui, nous le pensons, viendra où ces appareils seront ouverts ».

Microsoft a fait allusion pour la première fois à une « boutique de nouvelle génération » au début de l’année dernière, un mois seulement après l’annonce du projet d’acquisition d’Activision Blizzard. La boutique mobile Xbox est conçue pour rivaliser avec la domination des boutiques de jeux mobiles d’Apple et de Google, et s’appuiera sur le contenu d’Activision Blizzard, comme Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga — deux jeux mobiles extrêmement populaires respectivement publiés par Activision et King.

Alors que Microsoft est en train de créer une boutique mobile Xbox, il faudra que les autorités de régulation prennent des mesures à l’encontre d’Apple et de Google pour qu’une telle boutique puisse prospérer sur les appareils Android et iOS. Apple n’autorise pas les boutiques alternatives sur ses appareils iPhone et iPad, et même les méthodes de paiement concurrentes ne sont pas disponibles dans la plupart des pays.

Des entreprises comme Microsoft et Spotify espèrent que la loi européenne sur les marchés numériques obligera Apple et Google à modifier leur mode de distribution des applications sur les appareils mobiles et, en fin de compte, à ouvrir leurs plateformes et leurs boutiques à la concurrence.

S’aligner sur la loi européenne sur les marchés numériques

« La loi sur les marchés numériques qui s’annonce est le genre de choses que nous prévoyons », a déclaré Spencer. « Je pense qu’il s’agit d’une opportunité énorme ». Microsoft n’a pour l’instant qu’une faible présence dans les jeux mobiles, et le fabricant de la Xbox l’a admis dans une déclaration à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés l’année dernière : « Microsoft n’a actuellement aucune présence significative dans les jeux mobiles et l’opération [Activision Blizzard] apportera l’expertise nécessaire en matière de développement de jeux mobiles, de marketing et de publicité ».

Microsoft est également en train de mettre en place une plateforme mobile Xbox plus large. Microsoft a rapidement soutenu le Xbox Cloud Gaming sur le Steam Deck de Valve, et s’est également associée à Logitech et Razer pour leurs ordinateurs de poche axés sur le cloud gaming. La boutique mobile Xbox à venir permettra également aux développeurs de gérer leurs propres boutiques d’applications au sein de la plateforme mobile Xbox de Microsoft.

Pour que tout cela devienne réalité, Microsoft dépend toujours de l’approbation réglementaire de son projet d’acquisition d’Activision Blizzard.