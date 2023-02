Qu’est-ce que Google Bard, et comment l’utiliser ?

Google Bard est un nouvel outil de chatbot lancé dans le sillage des intelligences artificielles (IA) concurrentes comme ChatGPT. Il est conçu pour simuler des conversations avec un humain et utilise une combinaison de traitement du langage naturel et d’apprentissage automatique pour fournir des réponses réalistes et utiles aux questions que vous pourriez lui poser. Ces outils pourraient s’avérer particulièrement utiles pour les petites entreprises qui souhaitent offrir une assistance en langage naturel à leurs clients sans avoir à recruter de grandes équipes d’assistance, ou pour compléter les outils de recherche de Google.

Bard peut être intégré à des sites Web, à des plateformes de messages, à des applications sur ordinateur et sur mobile, ainsi qu’à toute une série de systèmes numériques. Du moins, il le sera. Il n’est pas facilement disponible en dehors d’un test bêta limité, du moins pour l’instant.

Qu’est-ce que Google Bard ?

Google Bard est la réponse de Google à ChatGPT. Il s’agit d’un chatbot IA doté d’un grand nombre de fonctionnalités analogues, mais conçu pour compléter les outils de recherche de Google (de la même manière que Bing utilise actuellement ChatGPT), ainsi que pour fournir une assistance automatisée et une interaction de type humain aux entreprises.

Il est en cours de développement depuis quelques années et utilise la technologie LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Il est construit sur l’architecture de réseau neuronal Transformer de Google, qui a également servi de base à d’autres outils génératifs d’IA, comme le modèle de langage GPT-3 de ChatGPT.

Présenté pour la première fois le 6 février 2023, Google Bard a connu des débuts difficiles. En effet, lors de sa démonstration, Google Bard a commis une erreur en répondant à une question sur les récentes découvertes du télescope spatial James Webb. Il a affirmé qu’il avait été le premier à prendre une photo d’une exoplanète en dehors de notre système solaire, mais en fait, cela s’était produit plusieurs années auparavant. Le fait que Google Bard ait affiché ces informations erronées avec une telle confiance a suscité de vives critiques à l’égard de l’outil, établissant des comparaisons avec certaines des faiblesses de ChatGPT. Le cours de l’action Google a chuté de plusieurs points en réaction.

Comment utiliser Google Bard ?

À l’heure où j’écris ces lignes, Google Bard n’est disponible que pour un nombre limité de bêta-testeurs, mais Google devrait procéder à un lancement plus large dans les semaines et mois à venir. Le PDG, Sundar Pichai, a initialement accéléré le développement de Google Bard au début de l’année 2022, suite aux signes de réussite de ChatGPT. Il est probable que cette accélération s’est poursuivie à un rythme soutenu, étant donné la couverture médiatique positive dont a bénéficié ChatGPT en 2023.

Si vous ne faites pas partie du groupe très convoité des bêta-testeurs de Bard, vous devrez attendre jusqu’à ce que Google vous en dise plus.

Google Bard vs ChatGPT

Google Bard et ChatGPT utilisent tous deux des modèles de langage naturel et l’apprentissage automatique pour créer leurs chatbots, mais chacun dispose d’un ensemble différent de fonctionnalités. À l’heure où il j’écris ces lignes, ChatGPT est entièrement basé sur des données qui ont été collectées pour la plupart jusqu’en 2021, alors que Google Bard a la possibilité d’utiliser des informations actualisées pour ses réponses. ChatGPT est principalement axé sur les questions et les réponses conversationnelles, mais il est désormais utilisé dans les résultats de recherche de Bing également, pour répondre à des recherches plus conversationnelles. Google Bard sera utilisé de la même manière, mais pour compléter exclusivement Google.

Les deux chatbots sont basés sur des modèles de langage légèrement différents. Google Bard utilise LaMDA, tandis que ChatGPT est construit sur GPT (Generative Pre-trained Transformer). ChatGPT comprend également un détecteur de plagiat, ce que Google Bard ne fait pas actuellement, pour autant que nous le sachions.

ChatGPT est également disponible pour être essayé si vous le souhaitez, alors que Google Bard est limité aux bêta-testeurs.

Quand Google Bard sera-t-il disponible ?

Google Bard est déjà disponible sous une forme limitée pour un groupe restreint de bêta-testeurs de Google. Aucun calendrier précis n’a été fixé pour son déploiement à grande échelle. Toutefois, dans son discours sur le lancement de Google Bard, le responsable du référencement de Google, Sundar Pichai, a déclaré que nous verrions bientôt Google Bard utilisé pour améliorer la recherche Google, de sorte que nous pourrions voir Bard plus facilement disponible dans les semaines à venir.