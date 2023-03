Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 : voici toutes les récentes rumeurs

Un mois seulement s’est écoulé depuis que Samsung a lancé son flagship de facto pour 2023 — la gamme Samsung Galaxy S23 — mais de nombreux amateurs de technologie mobile attendent déjà avec impatience la série Z du géant coréen. Pour rappel, cette année, cette dernière est composée du Galaxy Z Fold 5 et de son petit frère, le Galaxy Z Flip 5.

Bien que la série soit normalement lancée au mois d’août, l’éminent informateur Ice Universe a compilé sur Twitter une liste assez longue de toutes les rumeurs connues à ce jour. Cette liste a ensuite été reprise par 9to5Google dans un article dédié. Même si Ice Universe a une réputation très fiable en ce qui concerne Samsung, toutes ces fuites sont à prendre avec des pincettes.

Disclose some Fold5/Flip5 specifications. I mentioned them before, but now I’m putting them together.

1. Both Fold5 and Flip5 adopt water droplet hinges and support IPX8 level waterproof.

2. The size of Fold5 is only 0.2mm different from that of Fold4, which can be almost… https://t.co/yEiPfgYQF1

— Ice universe (@UniverseIce) March 19, 2023