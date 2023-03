Le Samsung Galaxy S23 a un problème de photo flou

Notez que certains appareils Galaxy S23 et S23+ ne sont pas concernés par ce problème. Et, comme je l’ai mentionné précédemment, il est très difficile de remarquer ce flou. (Honnêtement, je crains que certains exemples de ce problème ne soient dus à une mauvaise photographie, plutôt qu’à un problème d’appareil photo. Les exemples les plus extrêmes ressemblent tout simplement à un flou de quelqu’un ayant bougé).

Une anomalie, ou peut-être un problème matériel, ajoute un étrange flou aux photos de certains propriétaires de Galaxy S23 et S23+. La source de ce problème est inconnue, bien qu’il semble affecter un nombre limité de smartphones Galaxy S23 et S23+. Le Galaxy S23 Ultra de Samsung n’est pas affecté.