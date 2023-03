Volkswagen confirme la ID.1 comme un véhicule électrique abordable

Cela fait des années que Volkswagen fait miroiter la sortie d’un véhicule électrique (VE) abordable. Volkswagen veut produire des VE vraiment petits et abordables dans le cadre de sa gamme ID, et l’un de ses projets ambitieux est de fabriquer une voiture coûtant moins de 20 000 euros.

Autocar rapporte que cette voiture s’appellera ID.1 et se situera en dessous de l’ID. 2all, qui a été annoncée plus tôt dans la journée et dont le prix cible est inférieur à 25 000 euros. Le projet de vendre une voiture pour environ 20 000 euros est certainement ambitieux, car il est essentiel de trouver le bon modèle de coût de production.

Thomas Schafer, PDG de la marque Volkswagen, a un plan plutôt innovant pour trouver l’équilibre entre les coûts, le volume et les bénéfices. Alors que Volkswagen se concentre sur la ID.1, les marques sœurs Skoda et Cupra produiront leurs propres versions basées sur la même plateforme MEB à traction avant, ce qui permettra au trio d’atteindre l’échelle de volumes nécessaire pour réaliser des bénéfices. « Ce volume nous aidera à baisser les prix pour être compétitifs tout en continuant à gagner de l’argent », a déclaré M. Schafer.

La ID.1 s’inspirera de la Volkswagen Polo en termes de taille, mais on ne sait pas encore si le futur véhicule électrique remplacera la marque Polo ou s’il servira simplement de déclinaison. Cependant, il est possible que la société suive les traces de BMW et produise quelque chose comme la Volkswagen ID Polo.

On ne sait pas grand-chose de son intérieur, mais on suppose qu’elle partagera le même groupe motopropulseur que la ID.3, ou probablement la ID. 2all, et pourrait être proposée avec des batteries de 38 et 56 kWh.

Une production dès 2025

Cette dernière capacité de batterie pourrait signifier une autonomie d’environ 400 kilomètres, ce qui est assez impressionnant étant donné le prix visé. Sans surprise, Volkswagen est pressenti pour utiliser les batteries lithium-phosphate moins chères et moins denses en énergie, à l’intérieur de la ID.1, au lieu des cellules de batterie lithium-ion, plus efficaces. On ne sait pas grand-chose sur le design, mais d’après les croquis partagés par Volkswagen en mai 2022, la ID.1 offrira un profil de hatchback plus arrondi comparé à l’allure plus sportive de ses sœurs Skoda et Cupra.

Les trois voitures seront fabriquées en Espagne, et nous pourrions voir la ID.1 qui pourrait arriver en France ! La production du véhicule devrait débuter en Europe en 2025.