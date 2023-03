Samsung Galaxy S23 : déballage et premières impressions

Samsung a présenté le smartphone phare de la société, le Galaxy S23, au début du mois de février. Le successeur du Galaxy S22 de l’année dernière a le même design compact, et un écran de 6,1 pouces, mais la société a augmenté la luminosité du téléphone jusqu’à 1750 nits de luminosité.

Il est également doté d’un Snapdragon 8 Gen 2 exclusif pour Galaxy SoC et d’une batterie légèrement plus grande. Voici les premières impressions du téléphone.

Que contient la boîte du Galaxy S23 ?

Galaxy S23

Câble USB Type-C vers C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documents (Guide de démarrage rapide, Informations de sécurité, Carte de garantie)

Comme prévu, Samsung n’inclut pas de chargeur dans la boîte.

Vue d’ensemble

Le smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,1 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels avec une densité de pixels de 425 ppp, un ratio 20:9, comme son prédécesseur, mais la luminosité de l’écran a été augmentée de 1300 à 1750 nits, ce qui est maintenant le même dans tous les modèles Galaxy S23. L’écran est protégé par le verre Gorilla Glass Victus 2 de Corning. Vous pouvez également remarquer des bords symétriques minimaux autour de l’écran qui le rendent attrayant.

Il est alimenté par le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy qui est cadencé à 3,36 GHz, ce qui est nettement supérieur à la vitesse d’horloge du Snapdragon 8 Gen 2 de 3,2 GHz qui est utilisé dans d’autres smartphones. Le refroidissement par chambre à vapeur qui n’était pas présent dans le S22 est maintenant présent dans le S23 également. Il y a deux variantes, le modèle de 128 Go a un stockage UFS 3.1 et le modèle de 256 Go a un stockage UFS 4.0.

En façade, on retrouve une caméra frontale de 12 mégapixels dans le minuscule punch-hole, et l’écouteur est présent sur le bord supérieur qui se double d’un haut-parleur secondaire. Le poinçon est petit et n’est pas intrusif.

Le smartphone est équipé du capteur d’empreintes digitales ultrasonique de Qualcomm intégré à l’écran et fonctionne sous Android 13 avec OneUI 5.1.

Le Galaxy S23 conserve le châssis en aluminium Armor qui a une finition brillante. Il n’est pas sujet aux rayures, mais il attire les traces de doigts et pourrait être glissant. On peut voir les bandes d’antenne tout autour. En ce qui concerne l’emplacement des boutons, le bouton d’alimentation et les boutons de volume sont présents sur le côté droit. Il n’y a rien sur le côté gauche. Le port USB Type-C à double emplacement SIM et la grille du haut-parleur se trouvent en bas. Le microphone secondaire se trouve sur le dessus.

Focus sur la caméra

À l’arrière, il y a un triple module de caméra disposé sur une seule ligne, et les découpes ont disparu. Il y a un seul flash LED à côté du module.

Capteur photo principal de 50 mégapixels avec flash LED, capteur ISOCELL GN3 de 1/1,57 pouce 1um, ouverture f/1,8, OIS

Capteur ultra-large de 12 mégapixels à 120°, ouverture f/2.2

Téléobjectif de 10 mégapixels avec ouverture f/2.4, zoom optique 3x, OIS

Caméra frontale de 12 mégapixels avec ouverture f/2.2

Il ne fait que 7,6 mm d’épaisseur et pèse 168 grammes, comme son prédécesseur. Le smartphone a un dos en verre dépoli avec une protection Corning Gorilla Glass Victus 2, de sorte qu’il n’attire pas les traces de doigts, et n’est pas non plus sujet aux rayures avec une utilisation quotidienne.

En plus de la variante de couleur Noir que j’ai reçu, le smartphone est également disponible dans les couleurs Lavande, Vert et Crème en France. Il est également disponible en Graphite et Lime sur la boutique officielle de Samsung. Il est également résistant à la poussière et à l’eau douce jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes, avec une certification IP68.

Le Galaxy S23 dispose d’une batterie d’une capacité de 3 900 mAh, légèrement plus grande que les 3 700 mAh de son prédécesseur. Il conserve toutefois la charge filaire de 25W et dispose également de la charge sans fil Qi et du Wireless PowerShare.

Le Galaxy S23 est maintenant disponible au prix de 959 euros.