General Motors travaillerait sur une assistance de type ChatGPT pour ses véhicules

Cela pourrait se faire par des signaux vocaux, ou l’assistant pourrait simplement afficher la vidéo d’assistance de la marque concernée sur un tableau de bord numérique. Cependant, on ne sait pas exactement quand GM présentera son nouvel assistant automobile en action et, plus important encore, s’il sera intégré à ses systèmes d’aide à la conduite .

« Les clients peuvent s’attendre à ce que leurs futurs véhicules soient beaucoup plus performants et novateurs en matière de technologies émergentes », a déclaré un porte-parole de GM dans le même rapport. Cela dit, le géant de l’automobile ne prévoit pas seulement de porter ChatGPT sur la console numérique de ses voitures. Au contraire, l’entreprise prévoit de lui donner une version automobile distincte.