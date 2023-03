Les Pixel de Google sont dotés de nouvelles fonctionnalités en matière d’appareil photo et de santé

En effet, Google met régulièrement à jour ses smartphones Pixel avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, généralement appelées « Pixel Feature Drops ». L’entreprise vient de publier sa première mise à jour de 2023.

Étant donné que le premier lundi du mois est passé sans que les appareils Pixel ne reçoivent leur dernier lot de correctifs de sécurité, il était assez évident que Google avait quelque chose de gros dans le pipeline qui nécessitait un peu plus de travail d’optimisation que d’habitude. C’est désormais chose faite !

Say 👋🏿👋🏼👋🏽 to our latest #FeatureDrop and an even more helpful Pixel:* https://t.co/VaokKPlNvI 🧵(1/9) pic.twitter.com/rLly7NyTah — Made by Google (@madebygoogle) March 13, 2023

La mise à jour de mars est maintenant disponible pour tous les appareils Pixel qui reçoivent encore des mises à jour logicielles, bien que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles sur les smartphones plus anciens. Elle apporte pas moins de 46 (!!!) corrections de bugs spécifiques et améliorations générales, ainsi que le premier « Feature Drop » de l’année rempli d’ajouts cool conçus pour rendre votre smartphone ou votre smartwatch « encore plus utile et sûr qu’avant ».

L’amélioration la plus excitante pourrait être l’arrivée de la Gomme magique sur davantage de smartphones Pixel, qui permet déjà de supprimer des objets des photos d’un simple toucher sur les Pixel 6 et Pixel 7. Google a déjà annoncé ce changement, mais désormais les Pixel 4 a et plus récents auront accès à la fonctionnalité, et les smartphones plus anciens/non-Google peuvent utiliser une version alimentée par le serveur avec un abonnement Google One payant.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro reçoivent également des améliorations pour le mode Vision de nuit, qui booste la visibilité dans les photos à faible luminosité. Google indique que la fonctionnalité a été mise à jour avec « de nouveaux algorithmes améliorés sur la puce Tensor », permettant aux photos de nuit sur les Pixel 6 et 6 Pro d’avoir un rendu plus rapide.

L’application Health Connect est également désormais préinstallée sur tous les appareils Pixel, qui agit comme un nouveau hub pour connecter différents services de suivi de la santé et du fitness en un lieu unifié.

Google met également à jour la Pixel Watch avec la prise en charge de la détection des chutes, qui avait déjà été annoncée, et davantage de smartphones Pixel reçoivent les dernières fonctionnalités Direct my Call.

Disponibilité

Google a annoncé que les mises à jour susmentionnées commenceront à être déployées pour les appareils Pixel dès aujourd’hui et se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Ainsi, les mises à jour pour les téléphones Pixel et la Pixel Watch devraient commencer à être diffusées aujourd’hui, mais il faudra peut-être attendre quelques jours pour qu’elles s’affichent sur votre appareil.