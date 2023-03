Certains modèles factices d’iPhone 15 sont incompatibles avec les étuis de l’iPhone 14

Apple est connu pour son approche conservatrice en matière de design, les changements visuels majeurs étant rares. En moyenne, Apple a tendance à conserver la même esthétique pendant au moins deux générations, avant de passer à un nouveau look.

Cependant, selon la plupart des rumeurs, cette année sera importante pour l’iPhone, car la gamme iPhone 15 introduira quelques changements de design ostensiblement notables sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra). Il s’agit notamment de bords incurvés, de cadres plus petits, d’un châssis en titane et, naturellement, d’une caméra plus imposante.

Dans une vidéo, le site japonais Mac Otakara a réalisé une expérience intéressante, qui a ensuite été reprise par MacRumors. Il s’agissait de mettre côte à côte ce que nous supposons être des modèles factices d’iPhone 15 (du moins d’après les fuites actuelles) et des étuis compatibles avec la gamme actuelle d’iPhone 14.

Résultat, seul le modèle iPhone 15 Plus était compatible avec l’étui de l’actuel iPhone 14 Plus. Cela signifie que les modifications pourraient être plus importantes dans la réalité que sur le papier. En outre, selon toute vraisemblance, les étuis des iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront, une fois de plus, incompatibles avec les smartphones de nouvelle génération.

Bien que cela puisse en rebuter certains, lorsqu’il s’agit de lancer un nouveau produit phare, il n’y a rien d’aussi excitant qu’une refonte du design. En effet, les smartphones sont devenus très performants sous le capot ces derniers temps, et l’aspect visuel joue un rôle de plus en plus important pour attirer les acheteurs potentiels.

Heureusement, la gamme iPhone 15 sera à la hauteur. Si les versions classiques ne bénéficient pas de la nouvelle esthétique, elles adopteront la Dynamic Island des iPhone Pro de cette année. Cela signifie qu’il y aura un petit quelque chose pour tous ceux qui sont à la recherche d’un iPhone 15.