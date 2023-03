Qualcomm organise un événement le 17 mars, un nouveau SoC Snapdragon 7 est attendu

by

Suite à des rumeurs, Qualcomm a prévu un événement ce vendredi 17 mars en Chine pour présenter sa nouvelle plateforme mobile Snapdragon. L’invitation ne révèle pas d’autres détails, mais d’après les précédentes rumeurs, Qualcomm présentera un nouveau SoC de la série Snapdragon 7, le Snapdragon 7 Gen 2, qui succédera au Snapdragon 7 Gen 1 dévoilé en mai dernier.

Le Realme GT Neo5 SE (RMX3700) avec Android et 12 Go de RAM aurait fait surface sur le listing Geekbench révélant les spécifications de la puce Snapdragon SM7475. Ce dernier possède 1 cœur haute performance Cortex-X2 de 2,92 GHz + 3 cœurs Cortex-A710 de 2,5 GHz + 4 cœurs de haute efficacité Cortex-A510 de 1,8 GHz et un GPU Adreno 725 cadencé à 580 Hz, d’après Digital Chat Station.

Ce sera la première fois que la société utilisera un cœur Cortex-X2 dans un SoC de la série Snapdragon 7. La source précise qu’il utilisera la technologie TSMC de 4 nm, au lieu de la technologie de Samsung Foundry dans le Snapdragon 7 Gen 1, ce qui devrait lui permettre d’être plus économe en énergie.

Il révèle un score de 1 232 points dans Geekbench monocoeur et 4 095 points dans le benchmark multicœurs. C’est mieux que le Dimensity 8200 et presque au même niveau que le Dimensity 9000 et le Snapdragon 8+ Gen 1 en termes de scores Geekbench.

En plus du Realme GT Neo5 SE, la puce devrait équiper la prochaine série Redmi Note 12 T Pro qui sera une mise à niveau majeure par rapport au Dimensity 8100 de la série Note 11 T Pro.

Étant donné que cette puce utilise une toute nouvelle combinaison de cœurs pour une série Snapdragon 7, elle pourrait être lancée sous le nom de Snapdragon 7 Gen 2, mais nous devrions avoir plus de détails lors de son lancement en fin de semaine.