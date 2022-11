Test de la Google Pixel Watch : étonnamment convaincante

Après avoir passé des années à développer des logiciels intelligents, à acquérir Fitbit et à s’associer à Samsung, Google est prêt à livrer sa propre smartwatch. La Pixel Watch de Google est une smartwatch ronde de 41 mm dotée d’un écran tactile AMOLED sous un dôme en Gorilla Glass 5. Cet appareil fonctionne sous Wear OS 3.5 et nécessite un smartphone (un smartphone Android, pour être précis) pour être activé, et il est plutôt joli à regarder.

Si vous avez porté des wearables au cours de la dernière décennie, vous pourriez vous attendre à ce que vous sachiez ce que vous obtenez de la Pixel Watch avant de l’acheter. Mais, il ne s’agit pas d’un wearable Android standard. Au contraire, vous trouverez un produit fin et ciblé, avec un matériel et un logiciel qui semblent vraiment avoir été conçus l’un pour l’autre.

De la même manière que Google a créé une expérience vraiment solide et fiable avec sa gamme de smartphones Pixel, il semble que la véritable vision de Google pour une smartwatch soit enfin arrivée.

Dans la boîte on retrouve :

Google Pixel Watch

Bracelet sport (tailles S et L)

Câble de recharge magnétique USB-C

Guide de démarrage rapide

Pixel Watch: design

La Pixel Watch est une magnifique pièce de matériel. La version que vous voyez dans cet article a ce que Google appelle un boîtier Noir Mat et un bracelet sport Noir Volcanique. La forme est élégante et le design semble et se sent confortable.

L’écran est lumineux, coloré et réactif. Par le passé, j’ai trouvé que le logiciel des smartwatches était en général trop peu intuitif. Cet appareil dispose d’une version du logiciel pour montre de Google qui permet de naviguer facilement de diverses manières. J’ai été surpris de constater à quelle vitesse je me suis habitué à basculer entre l’utilisation de l’écran tactile, de la couronne et du bouton.

Le bouton de cet appareil est bien caché mais facile d’accès. Il est placé juste à côté de la couronne et est recouvert de la même finition que le reste du boîtier de la montre. Une simple pression fait apparaître les applications récemment consultées, et une pression longue convoque Google Assistant.

La couronne fonctionne de concert avec un retour haptique qui contribue grandement à donner l’impression que le matériel et le logiciel ne font qu’un. Vous sentirez de petites bosses lorsque vous faites défiler une liste, et si vous faites défiler le haut d’un menu, vous sentirez une bosse plus importante.

L’écran tactile peut vous sembler petit si vous avez utilisé une Apple Watch ou tout autre wearable plus massif de sociétés comme Samsung. J’ai pensé qu’il serait trop petit pour moi lorsque j’ai entendu parler de la taille de l’écran pour la première fois, mais depuis que j’ai mis l’appareil à mon poignet, je n’ai pas ressenti être trop à l’étroit.

Des bracelets propriétaires

Il est également important de noter que vous disposerez d’une montre qui possède ses propres bracelets propriétaires. Vous pouvez retirer et remplacer chaque bracelet en appuyant simplement sur un bouton. Sous les bracelets, vous trouverez deux éléments plutôt curieux : un jeu de goupilles et un trou.

Bien que ce que nous voyons ici ne soit pas un grand secret, ces éléments ne figurent pas (encore) dans les schémas officiels de la montre. Selon Fitbit et Google, les broches sont « utilisées pour le développement de logiciels », et le trou sur le côté opposé est l’évent barométrique de la smartwatch.

Pixel Watch: connectivité

Si vous obtenez la version 4G LTE de cette montre, vous pouvez potentiellement vous connecter à un réseau sans fil depuis l’eSIM. Il n’y a pas de logement physique pour une carte SIM sur la Pixel Watch. La montre doit être connectée au même opérateur que son téléphone apparié, mais une fois qu’elle est activée, vous n’avez pas besoin d’être près de votre smartphone pour vous connecter aux données mobiles.

La connexion à la série Pixel 7 avec cette Pixel Watch en Bluetooth 5.0 a été extrêmement simple. Une fois connecté au smartphone, j’ai pu contrôler la musique diffusée dans ma voiture. Mon smartphone était également connecté à ma voiture en Bluetooth, et bien que je doive encore lancer une liste de lecture à partir de l’interface utilisateur du smartphone, j’avais des contrôles de base sur la montre à partir de ce moment-là.

Google inclut YouTube Music avec l’appareil et tente de vous faire adhérer en proposant un abonnement d’essai gratuit. Mais, comme pour Spotify, vous trouverez toute une série d’applications qui ont une compatibilité de base avec la télécommande, également.

La Pixel Watch a son propre système GPS intégré, vous pouvez donc naviguer avec Google Maps à votre guise. Vous trouverez là un autre cas d’utilisation où la montre ne remplace pas vraiment votre besoin d’un smartphone, mais elle rend l’accès légèrement moins distrayant.

Pixel Watch: utilisation

Google a acquis Fitbit et a continué à gérer Fitbit comme une sorte d’entité distincte — vous pouvez toujours acheter des appareils Fitbit avec la marque Fitbit. Maintenant, avec la Pixel Watch, nous avons un wearable de la marque Google qui vise à offrir le niveau de suivi de la forme physique que l’on ne trouvait auparavant que dans les appareils de la marque Fitbit.

Si vous souhaitez vous lancer dans le suivi de votre forme physique de manière très sérieuse et que cela ne vous dérange pas de payer un abonnement, cet appareil et son accès à l’univers Fitbit sont un choix fantastique pour vous. Si vous avez déjà utilisé les appareils Fitbit les plus haut de gamme par le passé et que vous êtes déjà un adepte de Fitbit, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois avant d’acheter une Pixel Watch.

La Pixel Watch n’inclut pas « le démarrage, l’arrêt et la pause automatiques des exercices » inclus avec un appareil comme la Fitbit Sense 2. Cette dernière comprend également d’autres fonctionnalités qui ne sont pas incluses avec la Pixel Watch : Amazon Alexa, Fitbit Pay, le suivi des mouvements de natation, les notifications de fréquence cardiaque haute et basse, les notifications de rythme cardiaque irrégulier, le suivi des réactions corporelles tout au long de la journée, et quelques autres.

Si vous voulez suivre le nombre de pas que vous faites et voir votre pression et votre rythme cardiaque à tout moment sans frais d’abonnement sur la Pixel Watch, vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes un adepte du « juste ce qu’il faut » en matière de fitness, la Pixel Watch est parfaite.

Elle doit être reliée à un smartphone Android

Vous aurez besoin d’un smartphone Android pour activer la Pixel Watch, bien que cet appareil Android ne doive pas nécessairement être un smartphone Pixel. Google pourrait ne pas être d’accord, mais bien que la seule exigence de base pour un smartphone Android soit d’activer cet appareil, la fonctionnalité suggère fortement que vous ayez un smartphone à portée de main la plupart du temps. L’activation nécessite un smartphone avec Android 8 ou plus récent. C’est Oreo, donc si vous avez acheté un smartphone Android au cours des dernières années, vous pourrez en profiter.

Cet appareil n’est pas activé et n’offre aucune fonctionnalité significative avec un appareil iOS. Cela peut changer à l’avenir, mais pour l’instant, la Pixel Watch est faite pour fonctionner uniquement avec les smartphones Android. Cela ne devrait pas être un choc, mais pour tous les utilisateurs d’iPhone : faites demi-tour maintenant.

Applications et abonnements

À l’achat de cette montre, vous bénéficiez de 6 mois d’abonnement Fitbit Premium. Vous n’avez pas besoin d’activer cet abonnement pour utiliser la montre. Vous devrez disposer d’un compte Fitbit pour accéder à certaines fonctionnalités, mais vous n’aurez pas à payer de frais, sauf si vous souhaitez bénéficier de l’expérience Fitbit Premium complète. De même, vous pouvez toujours accéder aux données des capteurs de cette montre sans payer d’abonnement.

Cet appareil est livré avec 3 mois de YouTube Music Premium. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un autre service de musique, à condition qu’il dispose d’une application compagnon Wear OS, mais c’est YouTube Music que Google vous recommande d’utiliser. Vous aurez les options de contrôle les plus étendues et vous verrez probablement le plus de mises à jour logicielles si vous utilisez les applications recommandées par Google avec cet appareil.

La plateforme Wear OS de Google est mieux établie qu’elle ne l’a jamais été auparavant, mais elle reste limitée en ce qui concerne la variété des applications disponibles. Si vous cherchez « musique » dans Google Play pour votre Pixel Watch, vous trouverez Shazam, iHeart, SoundCloud, Spotify, Calm et quelques autres, soit un total de moins de 30 applications. Recherchez « Podcast » et vous en trouverez environ 23 avec beaucoup de chevauchement avec votre recherche de musique.

La bonne nouvelle, c’est qu’en ce qui concerne la lecture des médias avec des applications comme Pocket Casts, vous disposerez d’un contrôle automatique de base, que les développeurs de cette application aient ou non fait l’effort de développer une véritable application Wear OS.

Pixel Watch: autonomie

Google affirme que la Pixel Watch peut durer jusqu’à 24 heures avec une charge complète. J’ai constaté que c’était vrai — cette montre n’a jamais duré plus d’une journée complète sur une seule charge. Je me suis retrouvé à oublier de la charger, pour réaliser trop tard qu’elle s’était éteinte d’elle-même par manque de batterie.

Ce n’est pas que l’appareil ne m’ait pas averti à temps que j’allais manquer de batterie — je suis sûr qu’avec le temps, je m’habituerais à charger cet appareil tous les soirs, comme je le fais avec mon smartphone. C’est juste que, parce que la montre est comme une extension de mon bras, l’idée de l’enlever pour la recharger n’est pas aussi naturelle que celle de recharger un smartphone.

La vitesse à laquelle cet appareil se recharge est tout à fait conforme à ce que Google a annoncé. La batterie de 294 mAh de cet appareil se recharge rapidement à l’aide du câble de chargement magnétique USB-C fourni. Il faut environ 25 à 35 minutes pour la charger de 0 à 50 %, et elle sera chargée entièrement en un peu moins d’une heure et trente minutes.

Pixel Watch: verdict

Google a travaillé avec de nombreux fabricants pour créer des appareils Wear OS (anciennement Android Wear) au cours de la dernière décennie environ. Bien que j’ai de l’expérience avec la grande majorité des appareils qui sont sortis avec ce logiciel, la Pixel Watch est la première que j’ai envisagé d’utiliser au-delà de ma traditionnelle période de test.

C’est la première smartwatch Android que j’ai utilisée et qui me semble être plus qu’un simple jouet. Les premières smartwatches et wearables m’ont toujours semblé être un fardeau. Je me demandais pourquoi je voulais un autre appareil pour me dire que j’avais un nouvel e-mail ou pour suivre mes pas alors que mon smartphone faisait déjà la même chose.

Aujourd’hui, je suis convaincu que l’équation est plus complexe. Google propose enfin un produit « wearable » qui ne se contente pas de mettre un smartphone à mon poignet. Google a enfin mis au point un dispositif intelligent portable que la personne lambda trouvera intéressant de porter.

La Pixel Watch est disponible auprès de Google pour environ 379 euros — pour la version Bluetooth/Wi-Fi — tandis que le modèle 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi a un prix d’environ 429 euros.